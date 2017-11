Kandidát na fotbalového předsedu Fousek: Jsem nositel určité filozofie

Někdejší generální sekretář za éry Františka Chvalovského, fotbalový diplomat s kontakty na FIFA a UEFA se stejně jako v červnu utká s Martinem Malíkem.

„Znovu jsem byl osloven svými podporovateli. Mám zkušenosti s řízením svazu, ve fotbale jsem prošel mnoha pozicemi. A za třetí, fotbal by si měl své funkcionáři vychovat, vypěstovat. Považuju se za nositele určité filozofie, kam by měl fotbal směřovat a jak ho řídit,“ vysvětlil pětapadesátiletý Petr Fousek, proč jde do voleb znovu.

O jakou filozofii jde?

Jsou tady dva směry. Mít předsedu jen proto, že ho potřebujeme? Že tady máme 202 delegátů a uděláme si to po svým? A říkat, že fotbal přežije všechno, protože je tak velký? Já podporuju ten, který určí, jakým směrem by se fotbal měl ubírat dlouhodobě.

Nečekal jste, že se na předsedu vyprofiluje víc kandidátů?

V létě se objevila celá řada jmen od nerealistických přání až po ty, kteří se ve fotbale pohybují. Teď to beru jako realitu.

Jak vycházíte s protivníkem Martinem Malíkem?

Po lidské stránce v pohodě, neměli jsme spolu problém. Rozdíl je, že každý představujeme jinou názorovou filozofii a máme jiné podporovatele. V kampani si neuštědřujeme podpásovky.

Jaká je přednost vašeho soupeře? Je jím Roman Berbr, který se kdysi vyjádřil, že „valné hromady umí“?

Odpověděl jste si sám.

Předseda se volí ve dvou komorách, českou ovládá Berbr a zajistí hlasy Malíkovi. Při červnové valné hromadě jste v Čechách drtivě prohrával 20 ku 106. Cítíte, že nyní tam máte větší podporu?

Jsem zastáncem toho, aby ty věci byly svobodné a demokratické. Ale v české komoře se vyskytuje model, že se všechno odehrává v bloku. Nedokážu předjímat. Ale ani kdybych si představil ten nejvíc pesimistický scénář, není důvod, abych opustil ty, kteří mě podporují.

Hlavní body Fouskova programu Akceschopnost FAČR. „Přítomnost předsedy je důležitá nejen navenek, ale i dovnitř asociace.“ Řešení legislativních kauz v čele s obviněním FAČR Řešení financování. „Fotbal musí být zadobře s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se všemi politickými stranami. Fotbal je fenomén, měl by být podporován vládnoucí koalicí i opozicí.“ Boj o důvěryhodnost. „Reputace, kredibilita, transparentnost fotbalu. Pokora, ne arogance.“

Zaznamenal jste posun v české komoře?

Myslím si, že tam k posunu docházet bude. Tím, že volba je tajná, tak ne každý volí tak, jak se vyjadřuje. A pak, je tady prostor pro jednání. Pohybuju se v tom dlouho, takže různé fámy a spekulace k volbám patří. Vzpomínám si, když na kongresu UEFA v roce 1994 náš předseda František Chvalovský poprvé kandidoval do exekutivy. My jsme vyvinuli určitou diplomatickou aktivitu, aby byl zvolen. On se nás večer před volbou ptal, kolik že to máme hlasů. Vycházelo nám, že jich máme asi o deset víc, než tenkrát byl počet členských zemí UEFA. Humorným příkladem jsem chtěl ukázat, že někteří slíbí všechno a všem.

Před červnovou valnou hromadou vám Roman Berbr neumožnil, abyste vystoupil před delegáty české komory. Změní se to?

S některými představiteli už jsem jednal zvlášť před oznámením kandidatury, s dalšími budu mluvit do valné hromady. Nelze spoléhat na to, že mě na setkání s českou komorou pozvou.

Není lepší se s Romanem Berbrem politicky dohodnout?

Je to jistě téma, ale ne pro kandidáty jako spíš pro delegáty, kteří rozhodují. Sám za sebe říkám, v diplomacii se pohybuju dlouho, ale nejsem Neville Chamberlain.

Jelikož minulé volby skončily patem, výkonný výbor navrhuje po vyčerpání všech tří kol ještě další možnost. Ve čtvrtém kole by ke zvolení stačil prostý součet všech hlasů, což vzhledem k rozdílnému počtu delegátů v obou komorách moravská strana odmítá. Pokud návrh na změnu stanov projde, nepřijde vám, že předchozí tři kola jsou naprosto zbytečná?

Ano, čtvrté kolo se stává vlastně kolem prvním, matematicky i obsahově. Myslím si, že si to všichni uvědomují. Ale nejsem v roli, abych tady prezentoval stanoviska těch, kteří to podporují a kteří tomu oponují. Každopádně to jsou záležitosti, které je nutné vyjednat a ne je diktovat. Diktát není jednání. Na jednu stranu by to bylo uvolnění volebního mechanismu, na druhou stranu to přináší politická rizika. A podle mých signálů s tímto návrhem nepanuje na Moravě shoda.

Spekuluje se také o kompromisu: Malík předsedou, Fousek generálním sekretářem. Přistoupil byste na to?

O tom už jsem slyšel v květnu... Myslím si, že otcové této myšlenky chtějí využít potenciál obou kandidátů, jejich odbornost, zkušenost. Co je taky důležité, mohla by to být varianta celonárodního usmíření. Ale nikdo mi takovou nabídku neučinil, ani teď, ani v květnu. Sedm let jsem generálním sekretářem svazu byl, vím, co to obnáší. Jenže je tam dlouhá řada ale...