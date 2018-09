Čech zase slyší chválu. Jednou pomůžu já, příště tým mně, říká gólman

Carragher není sám, kdo na ostrovech šestatřicetiletého českého gólmana Arsenalu chválí. Vzletná slova vycházejí z jeho nedělního výkonu proti Evertonu (2:0).

Zlikvidoval devět střel, z toho většinu velmi nebezpečných. Poprvé v sezoně udržel čisté konto, celkově bylo jeho 202. v Premier League. A hlavně pomohl k vítězství 2:0. „Byla to dřina,“ přiznal Čech pro svůj web.

Svým šestým zásahem v zápase se dostal na metu tisíc zákroků v Premier League od chvíle, co je vedení soutěže před dvanácti lety začalo brankářům počítat. Od té doby jich žádný gólman v anglické lize nemá víc.

Čech chytá v Premier League od léta 2004, takže ve skutečnosti má nyní přibližně o sto až sto padesát zákroků víc, než uvádějí oficiální statistiky (1003).

Čech a počet zákroků v Premier League ročník 2006/2007, klub Chelsea, 56 zákroků (Čech vynechal 20 utkání kvůli fraktuře lebky) 2007/2008, Chelsea, 61 2008/2009, Chelsea, 88 2009/2010, Chelsea, 64 2010/2011, Chelsea, 98 2011/2012, Chelsea, 84 2012/2013, Chelsea, 132 2013/2014, Chelsea, 81 2014/2015, Chelsea, 16 (Čech byl dvojkou, chytal jen sedm ligových utkání) 2015/2016, Arsenal, 101 2016/2015, Arsenal, 115 2017/2018, Arsenal, 91 2018/2019, Arsenal, 26 (po šesti kolech mají víc zákroků jen Hart z Burnley - 31, a Fabianski z West Hamu - 30)

Arsenal po dvou úvodních porážkách s Manchesterem City a Chelsea čtyřikrát za sebou zvítězil a v tabulce se posunul na šestou příčku před Manchester United.

„Těší mě především výhra. Jinak bylo to jen otázkou času, kdy se nula podaří. Už v Newcastlu byla blízko, ale tam jsme dostali gól v nastavení,“ podotkl Čech.

„Proti Evertonu bylo nejdůležitější nedostat gól v prvním poločase, kdy hrál soupeř velmi dobře a vypracoval si hodně příležitostí. Kdyby Everton vedl, bylo by to pro nás daleko složitější.“

Ale nakonec jako první krátce po půli skóroval Lacazette. Za tři minuty se trefil Aubameyang. „A pak už byl zápas náš. I když pořád jsme museli dávat bacha, protože Everton začal používat dlouhé míče a centry do vápna. Každý z nich bylo důležité přežít,“ líčil Čech.

Právě, nebýt českého gólmana... Vyhrál by vůbec Arsenal?

Jamie Carragher o Petru Čechovi "Myslím, že když Arsenal podepsal brankáře Lena, tak to Čechovi prospělo, jeho výkony jsou lepší."

„Hned ve druhé minutě na mě běžel Calvert-Lewin a bylo mi jasné, že to musím chytit. Člověk pak dalších devadesát minut nepřemýšlí o tom, že může vychytat nulu, ale soustředí se vteřinu po vteřině na to, aby stál ve správnou chvíli na správném místě. Aby měl šanci udělat dobrý zákrok, když si to situace vyžaduje,“ přemítal Čech.

Devět střel Evertonu je hodně. Zvlášť, když dominantním týmem měl být domácí Arsenal.

„V brance stojím od toho, abych pomohl. Dneska pomůžu mužstvu já, příště mi to mužstvo vrátí. Každopádně Premier League je tak kvalitní soutěž, že jakmile uděláte sebemenší chybu, soupeř toho okamžitě využije minimálně k tomu, aby si vytvořil šanci. Naštěstí Everton šance neproměňoval, zatímco my se ve druhé půli zlepšili a rozhodli.“

Ve středu hraje Arsenal Ligový pohár proti Brentfordu, to nejspíš Čech vynechá, šanci dostanou ti, kteří příliš nenastupují. Českého gólmana nejspíš zastoupí Bernd Leno, letní akvizice z Leverkusenu, který chce být jedničkou.

O víkendu pak Arsenal čeká těžký ligový zápas doma proti Watfordu.

„Po dvou úvodních porážkách jsme byli v situaci, že musíme dohánět. Tak doháníme a daří se to. Kéž bychom tu sérii vydrželi co nejdéle. Watford je v současnosti extrémně těžký soupeř. I když teď remizoval 1:1 s Fulhamem, sezona mu vychází skvěle. Od loňska udělal mimořádný pokrok. Líbí se mi, jak hraje,“ zdůraznil Čech.