Díky, Petře. Jak brankář Čech pomohl soupeři po vážném zranění hlavy

„Nedokážu se dostatečně vyjádřit. Petr Čech je opravdový gentleman, skvělý člověk,“ říká Ryan Mason, šestadvacetiletý anglický fotbalista, který se vrací po stejně těžkém zranění.



Běžela dvanáctá minuta ligového utkání mezi Chelsea a Hullem, když se v pokutovém území hlavami srazili Gary Cahill a právě Ryan Mason. Lékaři oba hráče několik minut ošetřovali, jenže zatímco Cahill pokračoval a v zápase vstřelil dokonce gól, Mason s kyslíkovou maskou opustil hřiště na nosítkách.

Měl frakturu lebeční kosti.

„Petr okamžitě kontaktoval moji rodinu, moji snoubenku a uklidňoval nás. Já nemohl mluvit, měl jsem problémy se světlem a on nám tvrdil, že je to normální,“ pokračoval Mason v rozhovoru pro talkSPORT.

Trvalo čtyři dny, než si Čech před jedenácti lety po zranění vzpomněl, kdo vlastně je. Předtím mluvil, ale nebylo mu rozumět.

Mason si vybavuje kompletně celý incident, i když by raději zapomněl. „Pamatuju si bohužel všechno. Jak přišel doktor, co jsem mu říkal, jak přijela sanitka... Ale na videu jsem to ještě neviděl, ani nechci. Co bych z toho měl,“ ptá se dnes šestadvacetiletý hráč a vrací se k Čechovi.

„Jakmile budeš připravený, navštívím tě, říkal mi. Když pak asi po osmi týdnech od operace přišel, bál jsem se. Do té doby jsem nebyl schopný mluvit déle než pět minut. Ale on vešel, sedl si na pohovku a uklidňoval mě, ať nic neříkám a poslouchám. Pak mluvil asi hodinu a půl! Bylo to skvělé, já i partnerka jsme byli nadšení,“ líčil.

Petr Čech se po zranění vrátil do brány za tři měsíce a od té doby hraje s helmou. Lékaři mu ani po jedenácti letech nedoporučují, aby ji odložil.

Mason je s Čechem v kontaktu dál, skoro devět měsíců po těžkém zranění. A zatímco Čech se do brány vrátil už po třech měsících, Mason coby obránce, který musí podstupovat i hlavičkové souboje, pořád čeká.

„Po fyzické stránce jsem úplně v pohodě, ale moje lebka ještě není úplně zacelená. Snažím se být trpělivý a doufám, že se brzy vrátím,“ vysvětluje fotbalista, kterého vychoval Tottenham.

Odvahu má právě i díky Čechovi: „Dodal mi hodně síly a podpořil mě. Je fantastický,“ pokračuje, „doufám, že podobné zranění už další sportovce nepotká, ale pokud ano, budu tady pro ně. Stejně jako Petr,“ doplnil Mason.