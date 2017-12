Do konce roku dvoustá nula? Přál bych si to, říká brankář Arsenalu Čech

Zkušený pětatřicetiletý gólman odpovídal na otázky novinářů na dálku z Londýna, kde se s Arsenalem připravuje na náročný prosincový program Premier League.

Proto se nemohl zúčastnit vyhlášení první poloviny novinářské ankety o Zlatý míč, kterou vede a míří už za svým dvanáctým triumfem. „Snažím se podávat ty nejlepší výkony a jsem rád, že je někdo znovu ocenil,“ vzkázal.

V Anglii míří za dvoustou ligovou vychytanou nulou. 162 čistých kont má ještě z Chelsea, 35 jich zvládl za dva a půl roku v Arsenalu.

„K té magické hranici dvou set nul zbývají ještě tři čistá konta, do konce kalendářního roku máme pět zápasů. To by mohlo vyjít,“ věří český brankář.

Ani po letech vás radost z čistých kont neomrzí?

Kdepak. Každá nula potěší, každá je důležitá a dává týmu šanci vyhrát na jeden gól. Samozřejmě, že ideální by bylo neinkasovat nikdy, ale to se v téhle lize těžko plní.

Vám se to letos splnilo téměř v polovině utkání. Patnáct zápasů, sedm nul. Které z nich si vážíte nejvíc?

Kdybych měl vybrat jedinou, byla by to ta ze severolondýnského derby s Tottenhamem, který jsme porazili dva nula. Tam to určitě potěšilo i z důvodu, jak důležitý je ten zápas pro naše fanoušky.

PETR ČECH V AKTUÁLNÍ SEZONĚ. Momentky ze zápasů Arsenalu v Premier League.

Právě zápas s Tottenhamem byl však zároveň jediným, ve kterém jste soupeře z první šestky porazili.

Bohužel. Co se týče podzimu, tak tam ale bylo víc zápasů, které nás mrzí. Třeba porážka se Stoke nebo ve Watfordu, kde jsme měli víc šancí než soupeři. Dá se říct, že ta utkání jsme měli pod kontrolou, ale protekla nám nějakým způsobem mezi prsty. Je škoda, že se nám na začátku sezony nedaří držet konzistentní výkonnost a nezískáváme body pravidelně.

Co řekl Čech o reprezentaci „Podle mě národní tým v kvalifikaci podával lepší výkony, než měl nakonec výsledky. Zmínit můžu třeba zápasy se Severním Irskem a Ázerbájdžánem, které skončily bez gólů. Přitom ty čtyři ztracené body pak v té vyrovnané skupině dělají velký rozdíl. I s Německem si tým kluci podle mě zasloužili víc.“ „A co se týče trojice brankářů? Myslím si, že je velká výhoda, že Koubek, Pavlenka i Vaclík jsou oporami ve svých klubech a chytají všechny zápasy. Myslím, že už teď je vidět, jak je ta zahraniční angažmá posunula dál a pro reprezentační trenéry je to pochopitelně výhoda.“

Arsenal se s tím potýká dlouhodobě. Dokážete si vysvětlit, čím to je?

Těžko říct. Asi kdybychom ty příčiny znali, tak by ty podzimní výsledky byly lepší. Je pravda, že na jaře na konci sezony, když jde o všechno, ten tým pokaždé zabere a udělá šňůru vítězných zápasů. Je překvapivé, že se nám to nedaří i na podzim.

Komu se naopak letos na podzim velmi daří, je Manchester City. Může podle vás letošní anglickou ligu vyhrát ještě někdo jiný?

Ten jejich náskok je obrovský (osm bodů před druhým Manchesterem United, dokonce patnáct před pátým Arsenalem). Bude záležet na tom, jestli budou jako dosud zvládat zápasy vyhrávat i v posledních minutách. Pokud ano, těžko je bude někdo ještě chytat.

Co to znamená pro cíle Arsenalu? Momentálně jste v tabulce pátí.

A jako všechny týmy v první šestce budeme bojovat o umístění v první čtyřce. Myslím, že to bude vyrovnané až do konce.



RADOST Z POSLEDNÍCH TROFEJÍ. Na konci minulé sezony Petr Čech s Arsenalem vyhrál anglický FA Cup, na začátku letošní sezony i anglický superpohár.

Jakou váhu přikládáte zápasům v Evropské lize? Základní skupinou jste prošli bez problémů, byť nastupovali náhradníci.

Myslím, že týmy, které tu soutěž hrají, ji chtějí vyhrát. Evropská liga získala v posledních letech větší prestiž díky tomu, že se jí podařilo zajistit pro vítěze přímou účast v Lize mistrů. To je velké lákadlo. Když jsme před lety vypadli ještě s Chelsea z Ligy mistrů, bylo to velké zklamání, ale měli jsme šanci získat evropskou trofej, což se podařilo. Dodnes jsem pyšný na to, že tuhle medaili doma mám.

Mimochodem, v minulé sezoně byl pod palbou trenér Arséne Wenger. Už je situace klidnější?

Loni to bylo dané hlavně tím, že trenér neměl podepsanou smlouvu a řešilo se, co bude dál. Teď už má nový kontrakt na dva roky a tím je situace jasně vyřešená. Osobně žádné spekulace okolo něj nevnímám.