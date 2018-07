Southgate napodobil Brücknera, všiml si Čech. Anglie našla silný tým

Jste rád, že váš tip vychází? Angličané hrají večer s Chorvatskem o finále.

Přeju jim to, protože oni jsou národ, který pro fotbal vysloveně žije. Mají nejlepší ligu na světě a fotbalu se tu podřizuje prakticky všechno.

Jenže od roku 1966 se čeká na převratný úspěch.

Je paradoxní, že se nedočkaly daleko zvučnější generace a podle jmen silnější výběry. Lineker, Gascoigne, Beckham, Shilton, Owen, Gerrard.

Chorvatsko - Anglie Sledujte od 20.00 online.

A teď útočí na titul pánové Trippier, Maguire nebo Pickford.

Angličané mají vůbec zajímavě složený tým. Všichni kopou v Premier League a ve svých klubech vesměs patří do základní sestavy. Téměř dokonale využívají svých nejsilnějších zbraní, jsou efektivní, fotbal si ničím nekomplikují, hrají srdcem.

Plus skvělé standardní situace.

To je veliká pomoc, což šampionát potvrzuje den co den. Anglie si statisticky vytvořila nejméně šancí, zato gólů má dost. Držení míče nerozhoduje, standardky ano.

Překvapil vás někdo?

Ne, protože ty kluky znám. Třeba stoper Maguire hraje úplně stejně jako v Leicesteru. Bez bázně, přirozeně, úplně v klidu. Musím mu složit poklonu, protože na žádném velkém turnaji nikdy nebyl.

Pravý obránce Trippier taky ne.

Když před čtyřmi lety s Burnley postoupil do ligy, byl jsem přesvědčený, že se brzy posune výš. Tottenham udělal skvělý obchod a nároďák z toho jen profituje.

Kolumbijský obránce Johan Mojica (vpravo) odehrává míč před Kieranem Trippierem z Anglie.

Trenér Southgate musel mít odvahu, že vsadil na neokoukané.

Udělal to velice chytře. Dřív vedl jedenadvacítku a spoustu hráčů dokonale zná. Připomíná mi to éru pánů Brücknera s Beránkem, kteří z jedenadvacítky přešli k áčku a postupně tam přiváděli kluky, které znali. To muselo fungovat. Každý věděl, co od druhého čekat. Anglie to má podobné.

Navíc se může spolehnout na kanonýra Kanea.

Harry jede ve stejném kurzu jako v lize. Góly dával, dává a dávat bude. Je tak mentálně silný, že míče uklízí do branky bez vymýšlení.

Pár slov k brankáři Pickfordovi?

Dost lidí nechtělo, aby byl jedničkou, ale trenéři ho perfektně znali z jedenadvacítky. Nedivím se, že na něj vsadili. Má dlouhou a přesnou rozehrávku, což Angličané potřebují.

Jak tipujete semifinále?

Je to padesát na padesát. Chorvati odehráli dva nerváky s penaltami a mohla by se na nich projevit psychická únava. Navíc mají problém s obrannými standardkami. Zvlášť proti Anglii na to můžou doplatit.

To by bylo slávy, co?

Horečka stoupá, a jakmile Angličani hrají zápas, v ulicích je pusto. Je to jediná chvíle, kdy můžete Londýnem projet bez zdržení.

Anglický brankář Jordan Pickford během čtvrtfinále proti Švédsku

Mimochodem, líbí se vám mistrovství světa?

Líbí, protože je nesmírně vyrovnané a žádný z účastníků se tam nedostal náhodou. Ani Saúdové, Maroko nebo Panama, která sice dostala příděl od Angličanů, ale jinak si vedla solidně. Nikdo nebyl do počtu.

Ale Evropa vládne.

To je trend. Od roku 2006 hrály finále - až na jedinou výjimku - jen evropské týmy. Nepřekvapilo mě, že ani v Rusku to není jiné.