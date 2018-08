Dostal důvěru i pásku. Dokázal jsem, že můžu být jedničkou, řekl Čech

Nezačal. Naopak – jako by s nástupem nové éry pozice Petra Čecha ve fotbalovém Arsenalu ještě trochu posílila.



Český gólman odstartoval nový ročník s kapitánskou páskou na rukávu a od nového španělského kouče Emeryho, který po dvaadvaceti letech nahradil na lavičce londýnského týmu Arséna Wengera, dostal důvěru v zápase proti Manchesteru City, obhájci titulu.

Když po pětadevadesáti minutách mizel ze hřiště do kabiny, musel mít v hlavě rozporuplné pocity.

V brance obstál, chytil tři tutovky, ale jeho tým doma na favorita nestačil a zaslouženě prohrál 0:2.

„Každá porážka mi vadí. Každá porážka mě bolí. Na druhou stranu jsem v zápase viděl spoustu situací, které byly pozitivní a na kterých se dá stavět,“ líčil šestatřicetiletý gólman pro své webové stránky. „Co jsme dělali s trenérem Emerym v trénincích, to se objevilo i v utkání. V přípravě jsme měli jen pět týdnů, určitě bude líp.“

Sám může mít čisté svědomí. Ikdyž při prvním gólu jen sledoval, jak zpoza těl spoluhráčů proletěla do sítě nečekaná rána Sterlinga.

„Vůbec jsem neviděl. Zasekl si míč doprostřed, napřáhl a v tu chvíli přede mnou přeběhli dva hráči,“ popisoval. „To nešlo.“

Pak se rozchytal a dlouho Arsenal držel. Nebýt jeho, mohl na úvod schytat debakl.

Rána Mahrize z přímého kopu? Čech sebou mrskl k tyči a vyrazil, dobíhající Laporte pak pálil vedle.

Sólový nájezd Agüera? Český gólman udržel nervy, nešel na zem a čekal. Argentinského čertíka si vychutnal a jeho šanci zmařil.

A nad břevno vytáhl i nepříjemnou ránu De Bruyneho.

Na druhý gól z kopačky Bernarda Silvy u ž neměl nárok, přesto dokázal: jedničkou můžu být i dál.

„Že budu chytat, jsem se dozvěděl den před výkopem. Trenér Emery řekl, že měří gólmany podle výkonnosti, a vybral mě,“ těšilo Čecha. „Bojuju o jedničku celý život a naštěstí se mi znovu podařilo začínat. Bernd je borec, fakt skvělý brankář. Ale já dostal přednost. Stáli jsme na stejné startovní čáře a já dokázal, že můžu chytat. Uvidíme, jak to bude dál.“

Jedinkrát dal fanouškům šanci zapochybovat: když mu po malé domů míč sklouzl po kopačce a on ho odehrál tak nešťastně, že si málem dal vlastní gól.

