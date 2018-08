Nemělo to být osobní, byl to jen vtip. Leverkusen se omluvil Čechovi

Svou cestou si jde vedlejší příběh z nedělního šlágru anglické Premier League.

Petr Čech v úvodním kole nového ročníku proti mistrovskému Manchesteru City (0:2) podal výborný výkon, zlikvidoval několik nebezpečných střel soupeře i sólo Agüera. Přesto na body pro Arsenal to nestačilo. To je hlavní událost.

Britská média šestatřicetiletého gólmana hodnotila jako nejlepšího hráče mužstva, ale na sociálních sítích se nejvíc řešila banální situace, která na výsledek vliv neměla.

Čech po malé domů od Guendouziho dával z první přes celé malé vápno přihrávku na Mustafiho, který čekal na druhé straně pokutového území. Jenže míč dobře netrefil a poslal ho těsně vedle branky. Málem kuriózní vlastní gól.

Petr Čech where his goal is next time... ‍♂️ pic.twitter.com/bMrpiQ9SfV

K reakcím fanoušků či expertů se na twitteru přidal i Leverkusen, odkud v létě do Arsenalu přestoupil německý reprezentační brankář Bernd Leno.

„Možná známe jednoho chlápka...“ napsal bundesligový klub a poté umístil na síť sestřih nádherné branky, kdy jeho hráči vykombinovali soupeře od vlastního vápna a zakončovali do odkryté brány během patnácti vteřin. A doprovodil to následujícím komentářem: „Kdybyste chtěli vědět, jak se rozehrává zezadu.“

Akci totiž začal rozehrávkou právě Leno, který v souboji o jedničku Arsenalu s Čechem zatím prohrává.

In case you all were wondering how to play out of the back... pic.twitter.com/LZkxznsGPs