Doufám, že budu mít možnost si svou pozici vybojovat, říká gólman Čech

Čech musí přesvědčit především nového trenéra Unaie Emeryho, že je ze všech brankářů v Arsenalu, kde začne třetí rok, nejlepší.

„Moje budoucnost je v Arsenalu, kde mám ještě rok smlouvu. Jediné, na co se připravuji, je boj o místo brankářské jedničky. Jsme tam s Davidem Ospinou tři velcí konkurenti,“ poznamenal 36letý gólman u příležitosti zahájení 13. ročníku své letní fotbalové školy ve Zruči nedaleko jeho rodné Plzně.

Obdržel jste nabídku z Neapole. Je přestup do elitního italského týmu ve hře?

Zájem byl, ale jak už jsem říkal, moje budoucnost je v Arsenalu a nepřemýšlím o tom, že bych měnil působiště. V pondělí nastupuji do přípravy. Doufám, že budu mít možnost si svou pozici vybojovat. Uvidíme, jak to bude za pár týdnů.

Preferuje zůstat v Londýně i proto, že rodina už si tam za léta vašeho působení v Chelsea i Arsenalu zvykla?

Už po přestupu z Chelsea do Arsenalu jsem říkal, že hlavní měřítko nebyl Londýn ani rodina, ale Premier League. Myslím, že je to nejlepší liga na světě, nechce se mi z ní odcházet.

Už jste mluvil s novým španělským trenérem Emerym o svojí pozici v týmu?

S koučem jsem se akorát pozdravil, jinak možnost s ním něco probírat nebyla. Víceméně jsme se potkali náhodně. Jeho angažování se uskutečnilo v průběhu dovolené, všichni byli pryč, takže na to nebyl čas. Začínáme v pondělí, to asi budu vědět víc.

I tak vás asi čekají velké změny. Přece jen jeho předchůdce Arséne Wenger byl v Arsenalu 22 let…

Bude to jiné. Nový trenér přichází s celým svým týmem spolupracovníků, měnili se i další lidi, kteří fungovali okolo prvního týmu Arsenalu. Uvidíme, jakou má trenér představu o tom, jak by mělo všechno fungovat.