Arsenal by v Bělehradě bral i bod. Čech: Vyřazení Sparty nebyla náhoda

Petr Čech stál v bráně v evropské soutěži číslo dvě poprvé v sezoně. Až dosud oba duely odchytal jeho náhradník David Ospina, jenže ten je nyní zraněný.

„Čech předvedl několik dobrých zákroků,“ řekl Arséne Wenger. Brankář Arsenalu však měl i štěstí...

Pamatujete ještě na Richmonda Boakyeho? V létě dal Spartě ve dvou zápasech předkola dva góly, proháněl Kayu se Štetinou, měl velký podíl na sparťanském krachu. A proti Arsenalu byl vidět znovu - hlavou trefil tyč.

„Pro nás to byl určitě nejtěžší zápas v Evropské lize,“ prohlásil Čech pro svůj web.

„Soupeř hraje vážně velmi dobře. Viděl jsem už jejich zápasy proti Spartě a Kölnu a ukázalo se, že to rozhodně nebyla náhoda,“ doplnil gólman, který v zápase nejméně dvakrát Arsenal při velkých šancích domácích podržel.

Ne, anglický tým proti vicemistrovi srbské ligy rozhodně nedominoval. „Byl to hodně intenzivní a náročný zápas,“ hodnotil Wenger.

Podle zvyku nechal největší hvězdy doma. Záloha ve složení Nelsson (ročník narození 1999), Coquelin (1991), Willock (1999), Maitlaind-Niles (1997) nikomu strach nenahnala. A střídačka s průměrným věkem 19,6 už vůbec ne.

Odvahu tak týmu dodávala zejména zkušená ofenziva s Walcottem, Wilsherem a Giroudem, jejichž parádní akce pět minut před koncem rozhodla.

„Právě Giroud za mnou v jednu chvíli přišel k lajně a řekl, že gól dáme. To je celý on: věří, i když se nedaří,“ popisoval Wenger. „My chceme vyhrát každý zápas, ale dneska bychom brali i bod, rozhodně by to nebyl špatný výsledek,“ přiznal.

Arsenal je v polovině skupiny Evropské ligy první, i s náhradníky vyhrál dosud všechny zápasy a míří za postupem. „Bylo to hodně důležité vítězství a dává nám skvělou výchozí pozici do odvet,“ řekl Čech.

Pro něj to byl ve čtvrtek v Evropské lize devátý start kariéry a zároveň druhé čisté konto v soutěži. To první vychytal ještě v dresu Chelsea před čtyřmi lety v Praze na Letné proti Spartě.