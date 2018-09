Chytá skvěle, ač na něm hledají vady. Čech znovu posunul hranice fotbalu

Kritici v každém zápase hledají a celkem snadno nacházejí Čechovy přihrávkové vady, které Arsenalu můžou přinést trable.

„To není jeho chyba. Je to stejné, jako kdyby mě trenér postavil na křídlo a vyžadoval po mně, abych dělal kličky obráncům. To neumím,“ řekl někdejší stoper a neústupný ranař Jamie Carragher. Finesy dělali jiní, on byl na hřišti od toho, aby držel hráz, přes kterou se soupeř nedostane. Zvládal to bravurně, proto za Liverpool odkopal přes 700 soutěžních zápasů.

Podobné je to u slavného českého gólmana, který se ani v šestatřiceti nebojí nových výzev. Nejenže německého konkurenta Lena nepustil v šesti ligových kolech do branky, ale zároveň s kapitánskou páskou začíná sbírat komplimenty.

Po nedělním vítězství 2:0 nad Evertonem obzvlášť. Arsenal vyhrál počtvrté v řadě a šplhá tabulkou.

Čech si připsal první nulu v sezoně - a 202. nulu v Premier League, čímž posunul vlastní rekord. Statistici mu taky spočítali, že jako první brankář v soutěži nasbíral přes tisíc zákroků. To jsou unikátní čísla.

V neděli ho zvolili hráčem utkání, protože nebýt jeho reflexu a nanejvýš soustředěného výkonu, měl by Arsenal vážné problémy.

Brankář Petr Čech z Arsenalu zasahuje v utkání s Evertonem.

„Připomíná mi Petra Čecha, kterého si pamatuju ještě z Chelsea. Ty jeho zákroky, poziční hra, výběhy,“ chválil Carragher.

V Chelsea býval Čech dlouho nezpochybnitelným esem, jedním z nejlepších brankářů planety. Když v létě 2015 přestoupil do Arsenalu, protože mu místo sebral o deset let mladší Belgičan Courtois, očekávalo se, že bude spíš stagnovat. Výsledkově to tak vypadalo, neboť tým se pod trenérem Wengerem soužil.

V pondělí k tomu poprvé promluvil Čech: „Myslím, že dřív bylo pro Arsenal důležitější jít svou klasickou cestou než vyhrávat. Občas ale potřebujete zvládnout ošklivý zápas. Prostě se stáhnout, zavřít dveře a vyhrát 1:0 za každou cenu. To dřív Arsenal neuměl.“

Jinak řečeno: trenér Wenger chtěl hrát líbivý a kombinační fotbal za všech okolností. I když bylo zřejmé, že k úspěchu to nepovede. Pod novým koučem Emerym je taktika mnohem účelnější a variabilnější, což bylo znát i v neděli. Arsenal si koledoval a vytušil, že musí přežít první poločas, kdy se nedařilo.

„Hned ve druhé minutě na mě běžel Calvert-Lewin a bylo mi jasné, že to musím chytit,“ líčil Čech. Chytil a šedesát tisíc lidí mu děkovalo potleskem.

Petr Čech z Arsenalu a jeden z jeho devíti zákroků v zápase proti Evertonu.

Chytil taky Richarlisonův chytrý obstřel, Digneho střelu, Walcottův náběh a těsně před pauzou ještě konečky prstů vyrazil nepříjemně tečovanou ránu. „Vteřinu po vteřině jsem se soustředil na to, abych stál ve správnou chvíli na správném místě. Abych měl šanci udělat dobrý zákrok, když si to situace bude vyžadovat,“ líčil na svém webu.

Vyšlo to, načež trenér Unai Emery vyzdvihl: „Je skvělé, že Bernd Leno se může učit od tak vynikajícího gólmana, jakým je Čech.“

Jak dlouho se ještě učit bude, toť otázka. Čechovi se končit nechce.