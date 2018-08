Nechci být dvojka, říká brankář Čech o své roli v Arsenalu

„Hrdina. Byl jako skála,“ píšou v Anglii.

Byť se jednalo o přípravu, rozhodně to nebyl tuctový zápas. Zvlášť pro Čecha ne. Chytal proti klubu, ve kterém strávil jedenáct let. A chytal skvěle.

Na krásný stadion Aviva v irském Dublinu přišlo 46 tisíc diváků. Na tribunách se mísily modré dresy Chelsea s těmi červenými, které obvykle nosí Arsenal. A Čech čaroval. Nebýt jeho, Arsenal klidně mohl dostat výprask. Na prudkou hlavičku obránce Rüdigera sice v 5. minutě neměl nárok, ale pak svou branku zavřel.

Arsenal hrál v prvním poločase šíleně. Nepřesně a lehkovážně, koledoval si. Nový trenér Unai Emery postával v teplákové soupravě u hřiště a s nelibým výrazem sledoval, co se to na hřišti děje.

V 15. minutě si španělský útočník Morata postavil míč na penaltu, což bývá největší výhoda ze všech. Jenže neproměnil. Čech, který nastoupil s kapitánskou páskou, se odrazil po své pravé ruce a lapil.

Za osm minut na něj běžel Morata sám a zase neuspěl.

Těsně před přestávkou pak z levého křídla utekl sedmnáctiletý zázračný chlapec Hudson-Odoi, ale taky jemu Čech perfektně vykryl úhel. „Cítím se dobře, silně, sebejistě,“ řekl český gólman po utkání, které po výsledku 1:1 rozhodl až penaltový rozstřel.

Prvních deset střelců uspělo, jedenáctý nikoli. Čech si vybral správnou stranu a anglický reprezentant Loftus-Cheek měl smůlu. Následně Iwobi proměnil, takže se radoval Arsenal.

Už příští sobotu má Arsenal ligovou premiéru, což může být svátek, nebo průšvih. Přijede totiž obhájce titulu Manchester City. A kdo bude chytat?

Petr Čech, nebo Bernd Leno, kterého si Arsenal pořídil za 645 milionů korun z Leverkusenu a udělal z něj šestého nejdražšího brankáře všech dob?

„Dělám to nejlepší, co umím, abych trenérovi ukázal, že můžu být v základní sestavě. Dvojkou být nechci,“ říká Čech. Přitom stačilo kývnout a měl by jistotu. Smlouvu mu nabízeli v Neapoli a AS Řím. Čech s díky odmítl. Chce chytat Premier League.

Jen jedinkrát v kariéře dělal náhradníka, to když v Chelsea dostal přednost Belgičan Courtois. Čech vydržel sezonu, pak přestoupil do Arsenalu. Teď si věří, že se jednička měnit nebude, i když má těžkého konkurenta. Bernd Leno říká: „Chci být první volba.“ Zároveň však nešetří komplimenty: „Mám se od Petra každý den co učit.“

Pikantní je, že se poprvé potkali před sedmi lety v Lize mistrů. Lenovi bylo devatenáct a v nejslavnější soutěži chytal vůbec poprvé. Ze hřiště Chelsea si odvezl porážku 0:2 a jednu pochvalu: „Petr za mnou po utkání přišel a řekl, že ze mě má radost, protože jsem odchytal dobrý zápas. Je bláznivé, že jsme teď v jednom klubu.“

Jenže chytat může jenom jeden.