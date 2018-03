Až skončím, bude ze mě trenér. Gólman Čech o plánech i o derby

Čech, to je v posledních dnech ve fotbalovém světě velké téma. V neděli předvedl parádní výkon, proti Watfordu zlikvidoval penaltu a konečně dosáhl na dvousté čisté konto v Premier League.

Od nedělního večera se probíral stovkami gratulací a zpráv. „Ale jen chvilku, druhý den jsem musel zpátky do práce,“ líčil s úsměvem ve videorozhovoru s českými novináři. „Radost jsem měl ze všech, ale nejvíc mě překvapila a potěšila ta od Rafy Beníteze,“ připomněl známého španělského kouče, který ho vedl v Chelsea.

V Premier League působí Čech čtrnáctou sezonu, v květnu mu bude šestatřicet a v Arsenalu má smlouvu do léta 2019.

Už víte, co budete dělat po skončení kariéry?

Doufám, že tyhle plány ještě dlouho nebudu potřebovat. Ale samozřejmě si uvědomuju, kolik mi je let. Kariéra se blíží ke konci, takže si dělám trenérskou licenci.

Vy a trenér?

Proč ne. Věřím, že díky zkušenostem, které jsem nasbíral, bych fotbalu měl co nabídnout. Myslím si, že je vhodné ty zkušenosti využít. Studuju na dálku a když se dostanu do Prahy, tak doháním semináře i tréninky na hřišti. Věřím, že áčko budu mít než skončím. Pak by mi chyběla už jen profilicence.

Čech o rekordu a 200. nule "Ve chvíli, kdy jsem v roce 2015 překonal rekord Davida Jamese (169 nul), tak jsem si přál dosáhnout na číslo, které už nikdo nikdy nepřekoná. Když se blížila dvoustovka, tak jsem si říkal, jo, to by mohlo být ono. Doufám, že to číslo bude růst dál. Samozřejmě, další brankáři na něj mohou dosáhnout. Já nuly sbíral jednou za dva zápasy a třináct a půl roku, což není jednoduché. Ono vydržet tolik let v Premier League je samo o sobě těžké. A k tomu ještě sbírat nuly. Ale všechno je možné. Třeba se to povede De Geovi."



Spíš se čekalo, že přejdete do manažerské funkce. Ta vás neláká?

Zatím se přikláním ke hřišti než ke kanceláři. Dřív jsem se trenéřině bránil, ale postupně si k ní nacházím cestu. Začíná mě to víc a víc bavit. Zkusím to a uvidíme. Člověk často mění.

A bylo by to v Anglii, kde od roku 2004 žijete? Nebo se po skončení kariéry vrátíte do Česka?

Záleží na možnostech, nechávám to otevřené. Když přijde nabídka, kterou nemůžete odmítnout... Ve fotbale těžko můžete plánovat dopředu.

Šel byste trénovat k mládeži, nebo spíš k dospělým?

Buď se dají všechny kategorie přeskočit a vzít si hned velké sousto. A nebo si to zkusit postupně, jak to udělala většina trenérů, kteří začínali u mládeže. Když dostanete zajímavou nabídku z velkého fotbalu, risknete to a zkusíte plavat ve vodách, které neznáte. Pak je důležité si s sebou vzít lidi, kteří vám pomůžou. A nebo začnete úplně od začátku. Třeba Guardiola i další si prošli mládežnickými kategoriemi a hodně jim to pomohlo.

Pokud byste po vypršení smlouvy v Arsenalu žádnou další nabídku z Premier League nedostal, dovedl byste si představit návrat do české ligy? Jako Poborský, Šmicer, Rosický, Ujfaluši, Jankulovski, Šmicer či Baroš, vaši spoluhráči z nejslavnější éry české reprezentace.

V mém věku už asi ne. Kdybych se vracel lehce po třicítce, tak to bych si představit dovedl. Ale těžko říct, jak to bude. Vyloučit nemůžu nic, ale ...

Vrátit se domů můžete alespoň na chvíli v sobotu, kdy se hraje derby. Myslíte si, že Sparta, kde jste před odchodem do zahraničí působil, má šanci?

Derby nevyhrává favorit, takže šanci má. Myslím si, že pro Spartu je to ideální zápas, ve kterém může sezonu nastartovat. Podzim ani začátek jara se jí nepovedl. Favoritem je Slavia, Sparta má v kádru zkušené kluky a může to být zápas pro ně. Věřím, že vyhraje.

Jak na derby vzpomínáte vy?

Je to už hodně, hodně dávno, navíc jsem jich moc neodchytal. Nejvíc mě mrzí finále poháru na jaře 2002, které jsme prohráli. V lize to pak bylo jiné.

Sparta marně bojuje o druhou příčku, aby se dostala do kvalifikace o Ligu mistrů, v níž hrála naposled v roce 2005. Vám v Arsenalu vážně hrozí, že bez Ligy mistrů budete druhý rok. Věříte, že v závěru sezony na Ligu mistrů přece jen dosáhnete?

Zbývá osm zápasů a naším cílem je jich vyhrát co nejvíc, nejlíp všechny. Pak bychom malou šanci čtvrté místo měli. Ale taky záleží na tom, jak budou hrát ostatní, nemáme to ve svých rukách. A samozřejmě, že se pokusíme vyhrát Evropskou ligu, to je jednoznačné.

Čím si nevýrazné výsledky v letošní sezoně vysvětlujete?

Sezona je hodně zvláštní. V tabulce domácích zápasů jsme na titul, ale venku jsme podprůměrní. Zápasy na hřištích soupeřů udělaly ten rozdíl. Těžko říct, čím to je.

I proto, že se Arsenalu nedařilo, jste na dvoustou nulu čekal jedenáct zápasů. Neříkal jste, že na ni nedosáhnete?

Když jsem došel k číslu 199, měli jsme za sebou v sezoně osmnáct kol a já měl devět nul, každý druhý zápas čisté konto. Čekat dalších jedenáct utkání bylo frustrující. Hlavně proto, že jsme neměli výsledky. Ty zápasy nám způsobily velkou škodu v tabulce. Kdybychom vyhrávali pět čtyři, tak by mi to nevadilo.