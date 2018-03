Brankářem se stal náhodou. Teď Čech vstoupil do dějin jako pan Nula

dnes 16:58

Do dvanácti let hrál na levém křídle. Útočil, střílel góly, jenže talent neměl tak pronikavý, aby se o něm mezi plzeňskými fotbalovými trenéry vyprávěly legendy. Jako hráč v poli by to Petr Čech možná nikdy nedotáhl ani do první ligy. Naštěstí ho také fascinovala branka.