Rychlý návrat překvapil i Buchtu: Kotník vypadal škaredě

„Bylo podezření, že mám přetržené vazy. Naštěstí to byl jenom výron,“ odfoukl si šéf zlínské obrany.

Vypadá to, že jste dostal předčasný vánoční dárek, že?

Původně jsem si nemyslel, že to bude tak vážné, protože pár podvrtnutí jsem zažil. Ale je pravda, že to bylo hodně nateklé. Vypadalo to škaredě, za pár dní se to naštěstí začalo zlepšovat. Tento týden už trénuju s týmem naplno.

Zvládl byste celý duel?

Běhám už dva týdny. Náš kondiční trenér mi dal pořádně do těla, takže kromě bolesti noh se cítím v pohodě.

Doceňujete teď více, že je podzim o tři kola delší?

Jasně. Proti Opavě by to byl v minulých sezonách poslední zápas podzimu. Je dobře, že se hraje více utkání. Akorát je nešťastné, že se bude hrát v zimě. Když bude špatné počasí, asi moc lidí nepřijde. Terény budou těžké a bude to spíše válka než krásný fotbal.

A budete mít méně volna na přelomu roku. Nevadí?

To je naše práce. Nějak se s tím popereme. Liga je díky vyššímu počtu zápasů atraktivnější.

Nakonec jste vynechal jen tři kola. Jak je spoluhráči zvládli?

Fantasticky. Domácí výhry nad Spartou a Karvinou jsem viděl naživo. Se Spartou to byl skvělý výkon a také proti Karviné jsme si zasloužili vyhrát. Jen škoda, že na Slavii jsme neudrželi déle vedení. Za stavu 1:3 se to už těžko obracelo. Kdybychom se vyvarovali pár zbytečností, mohlo to dopadnout dobře.

Co čekáte od duelu s Opavou?

Měli jsme štěstí, že jsme ji v létě chytli v Brně. V domácím prostředí jsou silnější. Už se zvedli, začínají bodovat. Bude to kvalitnější soupeř, než s kterým jsme hráli v Brně.