Ze hry mám dobrý pocit, jen by to chtělo čisté konto, říká zlínský Buchta

S prostředím ve Zlíně se sžil bleskurychle. Pochvaluje se povedený ligový start. Jediné, co Petru Buchtovi chybí k úplné spokojenosti, je čisté konto. Není divu. V novém systému se třemi obránci má jako středový hráč velký díl zodpovědnosti. „Mrzí mě to, ale sedne si to. V některých zápasech jsme měli smůlu. Věřím, že nula přijde co nejdříve,“ přeje si Buchta před sobotním domácím duelem proti Teplicím.

Uhlídat budete muset především kanonýra Vaněčka, že?

Je silný, velký, má dobré pokrytí míče, dokáže dobře zakončit a teď mu to padá do brány, takže se na něho budeme soustředit. Ale ne jenom na něho. Mám pocit, že jsme pokaždé hráli proti týmu, který měl vysokého útočníka.

Po Teplicích následuje derby na Slovácku. Už rezonuje v kabině?

Koncentrujeme se na každý jednotlivý zápas a Slovácko je ještě daleko.

Ten poslední v Plzni vás musel hodně naštvat, když jste prohráli 0:1 gólem, který neměl kvůli ofsajdu platit.

Mrzelo nás, že to nevyšlo, protože jsme podali dobrý výkon. Ale na křivdu jsme rychle zapomněli. I přes porážku v Plzni je rozjezd sezony povedený. Doufám, že před reprezentační přestávkou ještě nějaké body přidáme. Máme tři soupeře, s kterými se můžeme rovnat.

Jaký máte pocit z vaší hry?

Docela dobrý. Myslím, že náš fotbal je koukatelný. Jezdíme po zadku, dáváme i góly. Sami cítíme, že hra není špatná.

Jak jste přijali nový systém bránění se třemi beky v řadě?

Už si to sedá. Víme, co můžeme jeden od druhého čekat a co po nás chce trenér. Na tři nebo pět obránců jsem hrál už v Brně i v Bohemce, takže pro mě to nebylo nic moc nového. Každý trenér má ale svoje maličkosti, které tam chce dostat. Je potřeba si dávat pozor na posouvání, zajišťování.

Jste uprostřed, takže jste šéfem defenzivy?

Snažím se řídit naši hru směrem do obrany. Fakt je, že mám největší přehled. Jsem tam od toho, abych zajistil kraje a nedostávali jsme góly. Doufám, že se mi to začne dařit lépe.

Můžete se vysouvat i dopředu?

Všichni můžeme vyjet dopředu. Ale z devadesáti procent jsem ten, který zůstane vzadu. Buď vyjíždí Pepa Hnaníček, nebo Zory (Gajič).

Do útoku vás to netáhne?

Každý chce útočit, ale někdo musí bránit, takže tím netrpím. V Plzni jsem se dostal do velké šance. Balon šel trochu dozadu a nestihl jsem úplně vyskočit. Kdybych si to lépe načasoval, tak by byl gól, měl jsem před sebou prázdnou bránu.