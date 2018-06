Nová práce Benáta baví, na stýskání po fotbalu nemá čas

Petr Benát (38 let) Bývalý fotbalový záložník strávil jedenáct sezon v nejvyšší české soutěži. Mládežnickými celky prošel v Žatci, odkud se přesunul do Teplic. Na severu Čech nastupoval od sezony 2003/2004 v tehdejší Gambrinus lize a po pěti letech v Teplicích zakotvil v Českých Budějovicích. Celkem naskočil do 187 prvoligových a do 122 druholigových utkání, ve kterých dohromady nastřílel 28 branek. V černobílém dresu dostal i pozvánku do reprezentace na přátelské utkání s Maltou, ale nakonec do zápasu nezasáhl ani na minutu. Jediné zahraniční angažmá si vyzkoušel v sezoně 2011/2012, kdy hrál za polský tým Arka Gdyně.