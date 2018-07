„Béda“ Vrabec je zpátky na velké scéně: Z Ústí jsem nadšený

„Málokdo ví, že se jmenuju Petr,“ pousmál se Vrabec. „Jak přezdívka vznikla? Když jsem byl malinký, tak z pohádky Méďa Béďa.“

Pohádkovou potom prožil kariéru, šest titulů slavil jako hráč se Spartou a dva coby asistent se Slavií. Nyní se po delší odmlce vrací do profesionálního fotbalu.

„Dlouho jsem v něm nebyl a je to něco úplně jiného než výkonnostní fotbal,“ užívá si. „Jsem rád za šanci. Vidím, jak to v Ústí funguje, a jsem z toho nadšený. V nižších soutěžích to je jiné. Tady vidím, jak se kluci chtějí posunout dál, hrají skvělý fotbal, běhají, to se mi líbí.“

Vedení hledalo náhradu za Radima Nováka, který se přesunul k teplické mládeži. „Je potřeba, aby se i trenéři vzdělávali na nejvyšších místech. Věřím, že se Radim jednou vrátí jako renomovaný trenér a povede první tým,“ řekl výkonný ředitel klubu Petr Heidenreich.

Od Vrabce si dost slibuje. „Béda... tedy Petr Vrabec měl skvělou hráčskou i trenérskou kariéru. Je pracovitý a věřím, že předá své zkušenosti, navíc je to další autorita na lavičce,“ pochvaluje si šéf Ústí.

Do trenérského štábu Vrabcovi pomohlo slovo Juraje Šimurky, dalšího asistenta a bývalého brankáře. „Jsme dlouholetí kamarádi, máme svoji partu. Občas chodíme na pivo a probereme všechno možné,“ líčí Vrabec. Hlavního ústeckého kouče Aleše Křečka předtím neznal: „Působí na mě úžasně. Ví, co chce. Rychlý a moderní fotbal.“

56letý odchovanec Mladé Boleslavi zažil se Spartou nejen šest zlatých dýchánků, ale i legendární vítězství nad Barcelonou ze sezony 1991/92; v prohrané odvetě na Camp Nou skóroval.

Zlato se Slavií získal coby Jarolímův pobočník v letech 2008 a 2009. „Ale jsem jednoznačně sparťan,“ hlásí se k rudé víře. „Ve Slavii jsem pracoval, ale nikdy za ni nekopal. I tak mám úžasné zážitky, hráli jsme s ní Ligu mistrů.“ Nečekal, že si ho trenér Karel Jarolím vytáhne k reprezentaci? „Prostě nezavolal. Ale s Karlem mám skvělý vztah.“

Po práci ve Slavii se trenérsky soutěžemi propadal. Čáslav - 2. liga, Hořovicko - divize a ČFL, Vesec - I. A třída, Úvaly - divize. Mezitím ještě juniorka Mladé Boleslavi. „Asi o mě nebyl po angažmá ve Slavii zájem, někdo mi třeba nevěřil. Ale výsledky ukážou, jak člověk pracuje. A v Hořovicích jsem postoupil do 3. ligy.“

Petr Vrabec jako asistent ve Slavii

Jak na hráče bude působit? „Jako asistent na ně nemůžu být zlý, jako hlavní jsem někdy byl. Udělám veškerý servis, ať mančaft šlape,“ slíbil kouč, který kopal ligu i za Blšany. „Sešla se skvělá parta, Hogen, Drsek, Obermajer, Chvalovský, Tichota, Bittengel, Jindra, Sláma a další. A taky mě tam zažil Petr Čech. On byl se mnou, ne já s ním, vždyť teprve začínal,“ smál se Vrabec, vyhlášený exekutor přímých kopů.

Své zkušenosti chce v Ústí předat: „Klukům jsem říkal, že většinu kariéry jsem byl se Spartou nahoře a že jim to přeju taky. Ale musí makat.“