Velké kluby už nejezdí. Kterak se proměnil fotbalový Perleťový pohár

Sehnat elitní česká mužstva se však v posledních letech organizátorům nejstaršího tuzemského turnaje nedaří. Pavel Havelka z organizačního týmu vysvětluje: „V současné době jedou kluby raději do ciziny na soustředění, než aby hrály turnaj.“

Vyjít vstříc ligistům se organizátoři snažili před několika lety, když do turnaje přestali nasazovat celky z nižších soutěží včetně domácí Žirovnice. Ty se chtěly konfrontovat s mužstvy z vyšších soutěží.

„Kdysi mi dokonce někdo řekl, že s takovými sráči oni hrát nebudou. Bylo to směřované na Žirovnici, ale i na divizní celky. Dneska už holt mají některé kluby rypáky,“ mrzí Havelku.

Bahrajn jako lákadlo

Na letošní 85. ročník, který se koná tuto sobotu od 13 hodin, přijede obhájce trofeje Vysočina Jihlava, Dukla Praha a národní tým Bahrajnu, který vede český trenér Miroslav Soukup.

Tím, že se utkají pouze tři mužstva, tak bude hrát každý s každým 2 x 45 minut, přičemž po každém duelu – ať už dopadne jakkoli – se ještě budou kopat penalty a vítěz rozstřelu dostane bod. „Už jsme to takhle měli vloni a osvědčilo se nám to,“ uvedl organizátor.

Historie nejstaršího fotbalového turnaje v Česku, potažmo v Československu, se začala psát již v první polovině 20. století. Tehdy, v roce 1919, založili v Žirovnici fotbalový klub. Místní fotbaloví fajnšmekři přemítali: Co kdybychom zorganizovali také turnaj? A tak v roce 1933 slavný pohár vznikl.

Název „perleťový“ nebyl zvolen jen tak náhodou. „Populární tady byl knoflíkářský průmysl, vymysleli tedy, že celý pohár bude z perleti,“ vykládá Pavel Havelka. Tvůrcem poháru byl perleťářský mistr Čestmír Peřina.

Kromě toho, že byl pohár putovní, tak platilo pravidlo: Kdo vyhraje pohár alespoň třikrát za sebou, může si ho odvést. To se v roce 1953 povedlo brněnskému celku GZ Královo Pole. „Byla snaha jim to tenkrát zkomplikovat pozváním Dynama Praha, tedy Slavie, ale i tak to Brňáci byli schopni vyhrát,“ povídá Havelka.

Od té doby tak putuje mezi mančafty druhý pohár. Tedy putuje, v minulosti to fungovalo tak, že si jej kluby vozily „domů“, ale to už dnes neplatí. „V současnosti se s pohárem fotbalisté vyfotí a pak ho vrátí, protože je součástí stálé expozice v muzeu v Žirovnici,“ vysvětluje člen organizačního týmu.

Není to však jediný legendární turnaj, který se na Vysočině koná. O týden později, konkrétně 7. července od 13 hodin, se v Počátkách odehraje 64 .ročník Křišťálového poháru. Na ten přijedou do města sousedícího s Žirovnicí čtyři druholigové celky –Vlašim, Varnsdorf, Táborsko a Chrudim.

Také v Počátkách se museli smířit s celou řadou odmítnutí. „Oslovili jsme celkem třináct druholigových a sedm prvoligových týmů. Je dost náročné někoho sehnat,“ přiznal Petr Král, jeden z organizátorů.