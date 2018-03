Za vlčí máky bojovali, Guardiolovi však symbol Katalánců chtějí vzít

Další 3 fotografie v galerii Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola po finálovém utkání anglického Ligového poháru proti Arsenalu. | foto: AP

dnes 5:59

Je to rok a půl, co se reprezentace Anglie a Skotska vzepřely fotbalové vrchnosti. Při vzájemném utkání navlékly černé pásky s vlčími máky, symbolem Dne válečných veteránů, a FIFA je tehdy za údajné vyjádření politického názoru potrestala. Vedení anglického fotbalu se to nelíbilo, stejní lide však nyní plánují potrestat Pepa Guardiolu.

Španělský trenér Manchesteru City totiž od podzimu nosí při zápasech žlutou stuhu na podporu vězněných politiků v Katalánsku. „A nosit ji budu dál,“ prohlásil Guardiola navzdory tomu, že s ním anglická fotbalová asociace už zahájila disciplinární řízení. Porušuje totiž pravidla, jež přísně zakazují nejen všechny urážlivé a neslušné symboly na dresech a dalším vybavení fotbalistů či trenérů, ale také jakýkoli politický názor. Včetně obyčejné žluté stuhy. Guardiola ji může mít při rozhovorech, na tiskových konferencích, zkrátka kdekoli. Ale v zápase na lavičce to pravidla zapovídají. Žlutá stuha Kdo ji nosí a co symbolizuje? Žlutá stuha se používá pro různé symbolické účely a její význam se liší na základě jednotlivých zemí či území. V Katalánsku ji od října 2017 používali zastánci katalánské nezávislosti jako symbol solidarity s dvěma separatistickými vůdci, kteří byli uvězněni. Později byl význam symbolu rozšířen, aby zahrnoval podporu dalších osmi zástupců katalánské autonomie, kteří jsou nyní ve vazbě, i těch, kteří se pohybují mimo Španělsko včetně premiéra Carlese Puigdemonta. „Kromě toho, že jsem fotbalový trenér, jsem především lidská bytost,“ hájil se Guardiola po nedělním finále Ligového poháru. I během něj měl stuhu na sobě, byť jen na svetru pod kabátem. „Jestliže poruším pravidla, přijmu trest. Lidé z fotbalové asociace ale dobře vědí, že tu stuhu nosit nepřestanu. Tohle není o politice, ale o demokracii. O pomoci lidem, kteří neudělali vůbec nic, a přesto sedí ve vězení,“ řekl. Upozornění, aby se zdržel politických vyjádření při zápasech, dostal Guardiola už loni během prosince. Dvakrát ho vedení anglického fotbalu varovalo, pokaždé neúspěšně. A když si žlutou stuhu připnul i před týdnem při utkání FA Cupu ve Wiganu... „Pep Guardiola čelí disciplinárnímu řízení za nošení politického symbolu, konkrétně žluté stuhy, čímž porušuje předepsaná pravidla. Do pondělí 5. března má možnost se vyjádřit,“ objevilo se na webu fotbalové asociace Anglie. Výše případného trestu není stanovená. Může to být pokuta, ale i zákaz vstupu na lavičku. Je paradoxní, že Guardiola může žlutou stuhu nosit při zápasech Ligy mistrů, protože UEFA má výklad o politických symbolech volnější. Trestala by jen v případě, že by byly urážlivé. „Jenže bohužel, tady je to všechno jinak,“ vrací se sedmačtyřicetiletý kouč k Anglii. Trenér Pep Guardiola se žlutou stuhou v zápasech anglické fotbalové ligy. Právě ona přitom nedávno podobný spor vedla s Mezinárodní fotbalovou asociací. Když v roce 2016 hrála 11. listopadu, na který připadá Den válečných veteránů, přátelské utkání se Skotskem, obě země chtěly tradičními symboly vlčích máků válečné oběti uctít. Udělaly to, byť je od toho doporučení FIFA zrazovalo. Podle mezinárodních pravidel totiž hráči nesmějí nosit žádná politická, náboženská ani osobní vyjádření či obrázky. Že vlčí mák žádným politickým symbolem není? Ne, na tohle fotbaloví bossové nepřistoupili a vedle Anglie a Skotska potrestali pokutou i Wales a Irsko, které vlčí máky použily v jiných duelech. Absurdní tehdy pro všechny ostrovní země byla argumentace generální sekretářky FIFA Fatmy Samourové, že „stejná pravidla platí pro všech 211 členských zemí a že Británie není jediná, která je postižena válkou.“ A stejně absurdní je z pohledu Guardioly i právě probíhající disciplinární řízení. Jaký mu Angličané vyměří trest?