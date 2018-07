Těším se, v Brně znám každý drn, říká opavský záložník Zavadil

Opavskému nováčkovi nejvyšší fotbalové soutěže totiž začíná nepříjemná etapa sezony, a to domácí zápasy hrané kvůli stavbě umělého vyhřívání na vlastním stadionu v Brně. Tato okolnost přivede tedy do Králova Pole i Zavadila.

Prvním vystoupením Opavy v Brně bude sobotní zápas proti Zlínu. Hraje se od 17 hodin.

„Těším se tam, prožil jsem tam krásné roky,“ řekl Zavadil. „Nejlepší by sice bylo, kdybychom hráli na domácím hřišti, kde je fantastický stadion i divácké zázemí, ale nedá se nic dělat. V Brně to bude malinko jiné, ale věřím, že lidé nás přijedou podpořit.“

Spolehnout se může nejen na opavské fanoušky, jichž má dorazit až dva tisíce, ale podle všeho i na kamarády a zvědavce z Brna. Ve městě zanechal silnou stopu, dlouhou dobu byl nejlepším mužem týmu. Část příznivců Zbrojovky si dodnes myslí, že nezabránit jeho odchodu do Opavy, se kterou hned postoupil do první ligy, byla ze strany brněnského klubu chyba.

„Pavel (Zavadil) je v Brně velká osobnost. Hodně se na něj lidé z klubu i fandové ptají. Zajímají se, jestli přijede, což jim můžeme potvrdit,“ podotkl Jaroslav Rovňan, technický ředitel Slezského FC Opava.

Není tajemstvím, že Opava sondovala možnost využití azylu i ve Znojmě, kde navíc o její působení měli zájem. Nakonec se její funkcionáři dohodli v Brně. Dnes se tam ligový nováček chystá poprvé trénovat, zítra už nastoupí naostro.

Zavadilův kamarád Dušan Melichárek, brankář Zbrojovky, je přesvědčený, že Zavadil má v lize co ukázat.

„Podle toho, co jsem viděl z jejich prvního zápasu na Spartě, je Pavel přes svoje roky pořád nadstandardním hráčem do první ligy. Je schopný svými zkušenostmi a herním stylem Opavě pomoct,“ soudí Melichárek.

Oba zkušení hráči se znají z působení ve Švédsku, jsou spolu v častém kontaktu. Proto má Melichárek dobrý přehled o tom, jak Zavadil svůj návrat do první ligy vnímá.

„Nejvíc je spokojený s tím, že se vrátil domů do Opavy a postoupili a že je schopný ve svých letech ligu hrát. To je můj názor a myslím, že i jeho,“ říká brankář. Tuší, že Zavadil dorazí do Brna pořádně motivovaný – především kvůli svému týmu, ne návratu na známá místa. „Na Spartě se jim to podle mého názoru povedlo, i když tam prohráli. Tak budou chtít doma porazit Zlín. To slovo doma je ve velkých uvozovkách,“ usmívá se Melichárek.

Zavadil se těší na to, že utkání bude mít dobrou kulisu.

„V Brně byl vždycky hlad po fotbale, takže věřím, že si i místní cestu na Srbskou najdou. Spousta známých mi volala, že se rádi přijdou podívat. Hodně lidí je rádo, že uvidí ligu, když Brno bohužel sestoupilo. Věřím, že naše zápasy přitáhnou i další Brňáky, kteří mají fotbal rádi,“ říká.

Návrat bez výčitek i hecování

Na město, v němž hrával, má čtyřicátník s kopačkami na nohou pevné vazby. „Teta bydlí shodou okolností hned vedle stadionu. Často jsem tam jezdil už jako malý. To prostředí, vše okolo znám,“ připomíná.

Na první ligu s permanentkou Brna Prvoligové zápasy Opavy, která se v Brně jako domácí tým představí kvůli rekonstrukci na vlastním stadionu odhadem sedmkrát, mohou navštívit zdarma držitelé permanentek na Zbrojovku. Permanentní vstupenka v takovém případě slouží pouze ke vstupu na stadion, nikoliv na konkrétní místo, které je na ní uvedeno. Držitelé brněnských permanentek budou směrováni na krytou západní tribunu.

Vlajkonošům Opavy je vyhrazena severní tribuna (sektory R, S a T), tribuny A a B slouží permanentkářům a VIP hostům slezského klubu.

Proto speciálně jemu nebude vadit, že Opava má k dispozici před „domácím“ zápasem jen jeden trénink na přivyknutí prostředí.

„Tak to vychází. Ideální by bylo připravovat se tam déle, ale aspoň ten jeden trénink tam absolvovat potřebujeme, ať si můžeme prostředí osahat, ať víme, do čeho jdeme. Tedy hlavně mí spoluhráči, protože já tam znám každý drn,“ směje se Zavadil.

Je mu známo, že z frekventovaných českých stadionů nepatří ten brněnský k nejoblíbenějším. „Vím, že ostatní ligové týmy na ten stadion do Brna jezdí nerady. Samozřejmě takové prostředí jako v Opavě to nebude. I když... V minulé sezoně jsme venku hráli skoro stejně dobře jako doma,“ zamýšlí se.

Návrat do zbrojováckého prostředí se prý obejde bez nostalgie nebo špatných pocitů z toho, že angažmá tam skončilo.

„Bylo to bez problémů. Končila mi smlouva a chtěl jsem odejít v nejlepším. Za pět let jsem tam odvedl nějakou práci, a když jsem dostal nabídku, že mohu hrát doma, tak jsem chtěl jít do Opavy začít ještě něco nového a něco dokázat. Trochu jsem potřeboval i novou motivaci. V Brně mám se všemi výborné vztahy a dál je udržuji, takže když je čas a jsem tam pozvaný, vždy rád přijedu,“ tvrdí Zavadil.

S kamarádem Melichárkem se o to, co na brněnském trávníku předvede, ani v dobrém hecovat nebude. „Na takové věci už nemáme roky,“ rozesměje se brankář Zbrojovky. „Bavíme se často, ale je to věcně o fotbale.“