Zavadil se do ligy vrátí ve „svém“ Brně. Sešlo se to pěkně, směje se

„No, sešlo se to pěkně,“ směje se nejzkušenější z opavských fotbalistů. „Nejlepší by samozřejmě bylo hrát doma, kde máme fantastický stadion i divácké zázemí. V tom to bude v Brně malinko jiné, ale věřím, že lidi na první zápasy – a doufám, že těch kol tam bude co nejméně – přijedou a budou nás podporovat stejně jako tady.“

Opavští musejí do brněnského azylu, jelikož potřebují vybudovat vyhřívaný trávník, aby jejich stadion splňoval prvoligové parametry.

Původně měli v Brně odehrát úvodní čtyři domácí duely. Jenže vše se zkomplikovalo, jelikož do výběrového řízení na dodavatele stavby se nikdo nepřihlásil. I proto, že firmy, které vyhřívání dělají, byly vytížené.

Tudíž zastupitelé města, jemuž stadion patří, vypsali nové zkrácené výběrové řízení. To znamená, že Opava může v Brně odehrát i více než šest „domácích“ duelů...

Pro Zavadila nebude problém přivyknout si na jiné prostředí. „Jsem tam zvyklý,“ potvrdil. „Hrál jsem tam pět let, znám tam každý drn. I pro další kluky to bude v pořádku, mohlo by nám to vyhovovat, protože co vím, tak všechny hostující celky tam nerady hrály a my o tom věděli a chtěli jsme toho s Brnem vždy využít.“ A pro opavské fotbalisty, kteří nemají prvoligové zkušenosti, to může být i výhoda, jelikož nebudou pod takovým tlakem, pod nímž by mohli být doma.

„Zřejmě tam ale budeme muset absolvovat i nějaký ten trénink, abychom si vše osahali a cítili se tam lépe, než když jedete ven,“ upozornil Zavadil. „I když... v uplynulém ročníku národní ligy jsme venku hráli skoro jako doma.“

Zavadil je i přes veškeré problémy přesvědčený, že Brno není špatná varianta i vzhledem k cestování. „Po dálnici to je celkem dobré,“ usmál se Zavadil.

Podle generálního manažera klubu Aloise Grussmanna by fandové na zápasy Opavy do Brna měli jet vlakem. „Jednáme s Českými drahami o přímém spoji,“ řekl. „Víme, že spousta fandů se bude přesouvat auty nebo si domluví autobus, ale my budeme preferovat vlak.“

Opavští dnes od 17.00 v přípravě ve Štěpánkovicích hostí Opolí.