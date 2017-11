Opava v boji o ligu? Musíme se dívat sami na sebe, nabádá Zavadil

Pavel Zavadil si pochvaluje prostředí na opavském stadionu i klubové zázemí. „Minulé domácí utkání s Hradcem Králové bylo fantastické, takovou atmosféru jsem dlouho nezažil ani v první lize,“ uvedl ostřílený záložník s 216 starty v elitní české lize a se zkušenostmi ze švédské i izraelské nejvyšší soutěže.

Jaký byl podzim z vašeho pohledu?

Ze začátku podzimu jsem se cítil velmi dobře, ale pak jsem se zranil a musel se trošku dostávat zpátky. Trvalo mi to malinko déle. Ale nechci hodnotit sebe. Navíc sezona ještě neskončila, máme před sebou druhou polovinu. Teď si hlavně potřebuju odpočinout a dobře se na jaro připravit.

Trenér Skuhravý před sezonou říkal, že v Opavě budete muset více běhat, než jste byl zvyklý v Brně. Potvrdilo se to?

Hrajeme tady trochu jinak, než na co jsem byl zvyklý, ale fotbal mě baví a jsem rád, že tady jsem. Rozhodl jsem se dobře. V Brně jsem také hodně běhal, ale tady to má hlavu a patu.

Před sezonou vás všichni pasovali za hlavního favorita soutěže, ale pokud Třinec vyhraje v Příbrami, přezimujete na druhém místě. Co tomu říkáte?

Liga je hodně vyrovnaná. Vpředu je hodně týmů, které mají podobně bodů jako my. Ale třemi body z minulého utkání s Hradcem Králové jsme náš bodový plán jakž takž splnili, i když samozřejmě nás mrzí především ty zbytečné domácí ztráty se Sokolovem (0:0) a Varnsdorfem (3:3). Ale to je fotbal. Je na nás, abychom se v zimě dobře připravili na ještě těžší druhou polovinu ligy.

Vzadu míváte jen tři obránce. Jak se vám líbí útočná hra Opavy?

Všichni útočí a podporují útok, takže někdy jsme vzadu opravdu jen ve třech. Ale tak to je. My jsme i posledně Hradci vnutili náš styl hry, kdy jsme ze začátku dominovali a protivníci to měli těžké, protože běhali bez balonu. Trochu nás tam zabrzdila ta penalta, ale pořád jsme hráli stejně a připravili si tolik šancí, že to klidně mohlo skončit sedm nebo osm dva a diváci by byli ještě spokojenější.

Trenér Skuhravý říkal, že rozestavení se třemi obránci přizpůsobil i vašim potřebám. V čem je to pro vás lepší?

Pro mě je takový styl hry malinko snadnější, protože mám radši, když jsme ve třech i uprostřed zálohy. Máme odražené balóny, získáme daleko více míčů a je tam větší možnost přihrávky, jelikož nemusíme hrát do strany, ale kolmo na útočníky, když jsme pod nimi. Takže hrát trošku staženěji mi vyhovuje více, protože jsem do toho už dospěl a mohu zúročit své zkušenosti.

Podzim ukázal, že pro Opavu nebude snadné se prodrat do první ligy. Souhlasíte?

Jednoznačně. Mančaftů, které chtějí nahoru, je strašně moc a každý zápas je těžký. Nejvíc to cítíme venku. Prohráli jsme v Budějovicích i v Příbrami, kde to nebylo nic lehkého. Navíc každé mužstvo, co přijede sem, hraje před fantastickou kulisou na výborném stadionu a vytáhne se na nás. Ale toho jsme si všichni vědomi a víme, jak na to.

Přesto. Nebyla by zima klidnější, pokud byste měli v čele ligy aspoň menší náskok?

Uvidíme, jak budou ostatní celky hrát. Mají před sebou ještě jedno kolo a třeba někdo ztratí. Ale není dobré dívat se na naše soupeře. My se musíme dívat sami na sebe, kolik máme bodů a jak na tom jsme. To je ta nejlepší cesta.

Obránce Jan Žídek po vaší výhře ve Vítkovicích 2:1 říkal, že se mnozí opavští hráči učí být v nové roli, v roli favorita. Že ještě neumíte úplně hrát proti týmům, které se na vás chtějí vytáhnout. Vidíte to podobně?

Ano. Ten tlak je jiný, než na co byli kluci zvyklí. Já jsem to zažíval už v Brně, kde jsme hráli spíše o záchranu. Tady je to stejné, akorát bojujeme o postup. Také však musíme každý zápas zvládnout.