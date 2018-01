Ve Zlíně jsou na mě všichni milí, říká posila do útoku Vyhnal

Když jeho Vlašim vypadla v říjnovém osmifinále Českého poháru se Zlínem v penaltové loterii, byl hodně naštvaný. „Teď jsem ale rád, že to takhle dopadlo,“ říká fotbalový útočník Pavel Vyhnal, který si na podzim vystřílel angažmá v prvoligovém Zlíně.

Letos vám bude 28 let, nejvyšší soutěž jste hrál naposledy v roce 2014. Neztrácel jste naději, že už se vám zavřela?

Měl jsem takových pár dnů, když jsem si obnovil zranění kolene. Chtěl jsme to trochu zabalit, ale pak jsem se sešel s kondičním trenérem panem Čvančarou, který byl ve Slavii. Ten mě dal do kupy a ještě mi hodně pomohl fyzioterapeut Karel Pelikán. Nevím, kde bych bez těchto dvou dnes byl. Chtěl bych jim poděkovat. Oni dva mě dostali nahoru. Pak jsem zkusil, co vydrží koleno na Vyšehradě. Drželo, dostal jsem šanci ve Vlašimi, kde už mi to padalo.

V loňské sezoně jste zaznamenal v národní lize patnáct branek, teď na podzim jedenáct v pouhých devíti utkáních. Kde se ve vás vzala taková střelecká fazona?

Vždycky jsem dával branky, ve Slavii až do dorostu. Pak jsem přešel do áčka, kde je to mnohem těžší. Přijdete jako devatenáctiletý kluk a hrajete s Kiselem a podobnými legendami. Potom mě často brzdila zranění. Někde jsem začal, odehrál pět zápasů, dal tři góly a pak mě něco zastavilo. Je obtížné se dostávat pořád zpátky.

Teď jste na tom zdravotně jak?

Cítím se v pohodě. Na začátku sezony jsem měl problémy s kotníkem. Prvních šest zápasů jsem nehrál. Pak jsem naskočil a povedlo se mi dát nějaké branky, takže to ze mě trochu spadlo. Doufám, že mi to bude padat i tady.

Jaký je váš typický gól?

Asi zakončení ve vápně. Ale nemůžu říct, že jsem vyloženě hlavičkář, že mám lepší pravou než levou. Jsem variabilní, dávám góly i z rohů, ze standardních situací, občas se trefím i z dálky.

Chtěla vás Olomouc, pak se ozvaly Teplice. Co rozhodlo pro Zlín?

Něco v hlavě mi říkalo, že bych tady mohl dostat více prostoru na hřišti než v Olomouci. Věděl jsem, že odchází Diop, že trenér Páník hraje na dva útočníky, což mi více vyhovuje. Teplická nabídka přišla, až když jsem byl dohodnutý ve Zlíně.

Jeho herní styl vám bude sedět?

Jsou tady ostré kraje, do vápna lítá hodně centrů. A jak jsou tam dva útočníci, je tam více prostoru, a to by mi mohlo vyhovovat v zakončení.

Zlín vás pozval na závěrečný zápas Evropské ligy proti Lokomotivu. Pomohlo to také?

Paradoxně se hrálo v Olomouci, která mě také chtěla, což bylo vtipné. Byl jsem rád, seznámil jsem se s panem Červenkou (majitel klubu), viděl jsem pana Grygeru (manažer týmu), mluvil jsem s trenérem Páníkem. Byla to pecka. I to na mě udělalo dojem. Zlín je hodně rodinný klub. Přijde mi, že jsou na mě všichni jenom hodní. Je to milé. Doufám, že jim to splatím.

První dva jarní zápasy ale neodehrajete, protože jste dostal v závěrečném kole červenou kartu po druhé žluté za zakopnutí míče. Teď vás vyloučení mrzí asi tuplem, že?

Nevím pořádně, co se stalo. Bylo to strašně rychlé. V euforii, že jsem dal dva góly, jsem udělal hovadinu a teď za to budu pykat. Ve Zlíně to ale vědí, budu si muset počkat na svoji šanci.

Už jste se zabydlel ve městě?

Zatím budu na hotelu, ale už s panem Hubáčkem (vedoucí týmu) hledáme nějaký byt do pronájmu.

Toho si ještě pamatujete ze Slavie, že?

Pár zápasů jsme si spolu kopli. On hrával pravidelně, já víceméně seděl na lavičce. Znám i pár hráčů. Byl jsem v kontaktu s Vukadinovičem, se kterým jsme se potkali v Táborsku v útoku. Železo (Lukáš Železník) mi si psal, že se na mě těší.

Konkurent z útoku?

Jsme kamarádi, známe se přes Slavii, hrajeme spolu play-station.

Vlašim je pro prvoligové týmy zásobárnou hráčů. V čem je její kouzlo?

Jsou tam zajímaví hráči, většina dojíždí z Prahy. Spousta mladých kluků chodí ze Sparty z dorostu. Jsou kvalitní, většinou mládežničtí reprezentanti.