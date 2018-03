Tři body jsou důležité, po Sportingu jsme už tahali nohy, viděl Vrba

„Devět kol před koncem a se zápasem k dobru je to příjemné, ale v žádném případě není nic rozhodnuté,“ zůstal Vrba věrný své opatrné rétorice. „Slavie povstala na Spartě z mrtvých a udělá maximum, aby nás potrápila.“



Jak hodnotíte výkon týmu?

Zápas bych rozdělil na dvě části. V první půlce jsme byli lepší, dali jsme gól, měli jsme mezihru. Ve druhé půlce nás ale Zlín zatlačil, byl aktivnější, měl několik závarů a střel, naštěstí jsme je přežili. Po sto dvaceti minutách proti Sportingu jsme tahali nohy.

Čtvrteční prodloužení bylo tím důvodem, proč jste polevili?

Tím, že jsme odehráli sto dvacet minut, nechci snižovat výkon Zlína. Zvládl to fotbalově. Byli velice důrazní a důslední, měli jsme s tím problém. Vytvořili jsme se tři, čtyři přečíslení, ale nedohráli jsme je.

Do hry jste ani nedostali útočníka Chorého, že?

Čekali jsme od něho více v osobních soubojích, že nám pomůže v mezihře, že uhraje více balonů. Bohužel jsme se moc nedostávali do situací, ve kterých bychom využili jeho přednosti. Je silný ve vápně, tam jsme mu nepomohli.

Co jste říkal na druhou půlku, která byla hodně rozkouskovaná?

Každý divák a také já mám raději, když má hra spád a tempo. Nelíbilo se mi to.

Uklidní vás tahle výhra?

Tři body jsou strašně důležité, ale nehráli jsme zdaleka nejlépe v sezoně. Minule proti Liberci to byl od nás lepší fotbal. Mělo to více důvodů - prodloužení, dlouhé cestování. Ale nechci se na to vymlouvat. Je to realita. Měřítkem by pro nás mělo být, co jsme předvedli proti Sportingu. Tak bychom se měli prezentovat i v lize.