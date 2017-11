Vrba před dalším bojem s FCSB: Je před námi výzva konečně je porazit

Jenže předchozí tři zápasy se stejným sokem viktoriáni nezvládli. Ve třetím předkole Ligy mistrů v Bukurešti remizovali 2:2 a doma prohráli 1:4, v úvodním zápase skupiny padli v Bukurešti.

„Každý z těch zápasů byl pro nás určitým ponaučením. Co se týče ofenzivy, byl to výjimečný soupeř. Věřím, že teď ji konečně porazíme,“ prohlásil na tiskové konferenci plzeňský trenér Pavel Vrba.

V české lize dominujete, ale ve třech zápasech s FCSB jste dostali devět gólů. Byl to nejsilnější soupeř v sezoně?

Nechci to moc porovnávat. Sparta i Slavia jsou na podobné úrovni a porazili jsme je. My jsme třeba první zápas v Bukurešti odehráli dobře, doma jsme pak inkasovali až v závěru. Teď hrajeme o všechno, budeme maximálně motivovaní. Doufám, že se to projeví i na hřišti.

Cítíte teď tedy největší šanci na úspěch? Je vaše motivace vyšší?

To nevím. My chceme vyhrát a je nám jedno, s čím nastoupí soupeř.

Je vaše motivace vyšší vzhledem k předchozím nezdarům s Bukureští?

Nezvládnout třikrát za sebou zápas se stejným soupeřem není optimální. Doufám, že to konečně prolomíme. Chceme si vytvořit takovou situaci, abychom v posledním kole byli ve hře o postup. Nejsme do toho tlačeni, ale chceme postoupit do jarní fáze Evropské ligy a uděláme pro to všechno.

Je složité počtvrté v krátké době připravit tým na stejného soupeře?

Možná už je bereme jako český mančaft. (úsměv) Hráli jsme s nimi tolikrát, jako ani ligové týmy nepotkáme. Známe dostatečně jejich kádr, jejich kvalitu. Je před námi výzva konečně je porazit, ale čeká nás velmi kvalitní soupeř, který to dokazuje i v Evropské lize.

Minule v lize vám chyběli zranění Krmenčík a Zeman, jak to s nimi vypadá?

Momentálně nejsou tak připraveni, aby mohli nastoupit.