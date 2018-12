Vrba o gólu Chorého: Světýlko v tunelu, ale musí to potvrzovat dál

„S vítězstvím jsem spokojený. První poločas to bylo z naší strany zajímavé, dostávali jsme se do šancí. Bohužel ve druhé půli mi přišlo, že nám došly síly. Olomouc lépe kombinovala, měla dvě šance. Kdyby dal gól, asi by se to dohrávalo jinak,“ zhodnotil utkání s Olomoucí plzeňský kouč Pavel Vrba.



Tomáš Chorý se letos v lize konečně trefil. Jste rád i za něj?

U hrotových útočníků to je vždycky o gólech, když je nedávají, je to špatné. Jsem rád, že se Tomáš konečně prosadil, i když šance měl už v předchozích zápasech. Musí to ale potvrdit v dalších utkáních. Zatím to je světýlko v tunelu, až dá gólů deset patnáct, můžeme být klidnější.

Zdá se, že obrat v Moskvě na mužstvo zapůsobil pozitivně…

Atmosféra v klubu je příjemnější, protože máme šanci hrát na jaře Evropskou ligu. I když možná právě ten úterní zápas ovlivnil dnešní závěr. Ale nevymlouvám se na to, Olomouc tady hrála dobře, ve druhé půli nás zatlačila.

Vy jste v Moskvě nezatratil Petrželu a dneska hrál znovu. Co byste řekl k jeho výkonu?

Je pravda, že tam jsem ho chtěl ve dvacáté minutě vystřídat, protože co tam předváděl… Myslím, že dneska jsme i jeho zásluhou měli dobrou první půli, hrál dobře. Potom už nebyl tak aktivní.

Po zaváhání Sparty se jí zase čelo tabulky vzdálilo. Dá se říct, že se boj o titul smrskává na Slavii a vás.

Ne, to bych si nedovolil tvrdit. Zvlášť při tom systému, který se hraje. Spousta mužstev udělá všechno proto, aby se zlepšila.

Proti Olomouci nehrál Limberský, jak to s ním vypadá?

Věřím, že do konce podzimu ještě nastoupí, má natažený sval. Od příštího týdne už by se mohl zapojit do tréninku.