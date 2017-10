Vrba po dřině s Bohemians: Zvládli jsme to srdcem a bojovností

„To utkání jsme zvládli spíš srdcem a bojovností, než nějakou mimořádnou kvalitou,“ uznal trenér Pavel Vrba. „Celý zápas jsme ale útočili, soupeř měl i štěstí, ale zase za stavu 1:1 měla Bohemka stoprocentní šanci, kterou neproměnila. Ten zápas mohl skončit jakkoliv, my jsme naštěstí dvakrát dotlačili balón do sítě,“ pokračoval v hodnocení zápasu plzeňský kouč.

Co bylo z vašeho pohledu na prvním poločase špatně?

Z naší strany to bylo pomalé, bez pohybu. Aktivita ofenzivních hráčů nebyla taková, jakou jsme si představovali. Až příchodem Zemana s Bakošem se naše hra zrychlila, razance akcí se zvýšila.

Jaké pokyny dostali hráči o přestávce?

Už jsem to naznačil. Mrzelo nás, že ofenziva nebyla taková. To nebyly centry, jen nakopnuté balony, létalo to strašně pomalu. Byla tam spousta věcí zbrkle zahraných a špatně provedených.

Co pro vás znamená vyrovnání rekordu Sparty?

Vůbec nic. Těší mě, že máme dobrý začátek soutěže, ale na tyhle věci se po třicátém kole nehraje.

Přesto může vás taková výhra, kdy jste otáčeli skóre, ještě více posílit před klíčovými zápasy na Spartě a se Slavií?

Vy říkáte, že jsou klíčové zápasy se Spartou a se Slavií, ale podle mě je každý zápas klíčový. Pokud ale získáváme body je to pro nás dobře a pro soupeře špatně. Každý takový zápas pomůže. Ale na Spartě to bude úplně jiné, ukáže se, jak na tom obě mužstva doopravdy jsou. Bude to těžký a hodně zajímavý zápas.

Záložník Hrošovský podal už poněkolikáté v řadě výborný výkon. Stává se z něho pro vás nepostradatelný hráč?

To je silné slovo, které já nepoužívám. Ale přiznávám, momentálně má skvělou formu, doufám, že mu to vydrží a bude nám dál pomáhat.

Už podruhé v řadě naskočil do zápasu Martin Zeman a pomohl k vítězství. Řekl si tím o místo v základní sestavě?

To uvidíte ve čtvrtek, spousta ze střídajících hráčů dostane prostor v poháru s Opavou. A pokud svoje výkony zopakují, zamotají mi hlavu.

Vítáte reprezentační přestávku nebo byste se Spartou raději hrál hned příští víkend a využil rozpoložení obou mužstev?

To jsou jenom spekulace. Já jsem rád, že hrajeme pohár, zůstaneme v zápasovém rytmu a dáme prostor hráčům, kteří o zatím tolik nedostávali.