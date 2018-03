Trenér Vrba: Sporting zkusíme potrápit. A možná ho i překvapit

„Kdybychom tvrdili, že nechceme postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy, byl by to nesmysl,“ řekl v útrobách nádherného stadionu Sportingu Lisabon. „Chceme si to rozdat s favoritem na hřišti a udělat maximum, aby se to povedlo. Bylo by to skvělé pro celý český fotbal.“

Co říkáte na silný kádr Sportingu?

Vy se zabýváte jmény, já kvalitou hráčů. Sporting hraje obrovsky ofenzivní fotbal. Na tom jsou postavená všechna top mužstva v Portugalsku. Baví útočným fotbalem, je to jejich filozofie.

Jenže titul Sportingu znovu uniká, zatímco Plzeň se k němu blíží.

Možná bychom mluvili jinak, kdyby Sporting při posledním utkání proti Portu vyrovnal v poslední minutě na 2:2. Šanci měl. Každopádně pořád neztrácí tolik, aby svůj boj o titul vzdával. Bude bojovat do posledního kola.

Plzeňský trenér Pavel Vrba skotačí před fanoušky po postupu do osmifinále Evropské ligy.

Kdybyste si mohl vybrat třeba mezi Dortmundem, Arsenalem a Sportingem, koho byste chtěl do osmifinále?

To by byla troufalost vybírat. Všechny kluby v závěrečné fázi mají formu, herní kvalitu a mimořádné hráče. Nenajdete nikoho, o kom byste mohli říct, že to je snadný soupeř. Aspoň z našeho pohledu.

Váš pohled je jasný: poprvé v historii můžete postoupit do čtvrtfinále. Cítíte, že je mužstvo natolik vyzrálé, že to může dokázat?

Ano, zkušení jsme. Za posledních osm let hrajeme poháry pravidelně sa hráči mají v nohách hodně těžkých zápasů. Uvidíme, jestli bude stačit na Sporting.

Nedávno jste naznačil, že během jara, pokud vám okolnosti nenahrají, budete klást větší důraz na ligu. A vstup do jara uspokojivý nebyl. Zvažoval jste to při taktice na Sporting?

Prohrát doma s Jihlavou, to pro nás nebyla zrovna dobrá vizitka. Ale bod z Olomouce beru. Po jednom nepovedeném zápase nemíním dělat závěry, které by byly úplně zbytečné. Pravou sílu Plzně jsme ukázali při odvetě s Partizanem Bělehrad. Odehráli jsme to bezchybně a zaslouženě postoupili. Teď zkusíme potrápit Sporting. A možná ho i překvapit.