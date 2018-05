Vrbu potěšilo vítězství i Krmenčík. Jeho odchod? Zbytečná otázka, řekl

Viktoria tak zakončila soutěž parádním výkonem - takovým, jaký v lize za celé jaro nepředvedla. A ukázala, že i po mistrovských oslavách se dá utkání zvládnout na jedničku.

„Oslavy nebyly až tak velké, ale stejně mě potěšilo, jak jsme zápas zvládli,“ pochvaloval si Vrba před novináři. „Pro mě to bylo příjemné a doufám, že i vás to bavilo.“

Předvedli jste nejlepší jarní výkon, souhlasíte?

Neřekl bych. Se Sportingem Lisabon v Evropské lize byl lepší... Ale v lize a co se týče výsledku, tak ano. Dominovali jsme. Za stavu 3:1 sice měla Dukla situace, kdy to mohla zdramatizovat, ale my jich měli taky spoustu. Hráli jsme to, co na podzim, vraceli jsme se k tomu. Posledních pět kol bylo tak, jak jsme chtěli hrát celé jaro. Když na to navážeme na podzim, budu rád.

Těší vás, že útočník Krmenčík nastřílel hattrick a stal se králem střelců?

Všichni říkáme, že nás hlavně těší první místo v tabulce. To jsme všichni po podzimu chtěli, jsem rád, že jsme to potvrdili a uhráli si to. Individuální ocenění není tak důležité, ale jsem rád, že máme nejlepšího střelce ligy. Akorát se Michal mohl rozstřílet dřív, bohužel ho limitovalo zranění. Až teď se ukázal zase naplno.

Pokud odejde, bude to velká ztráta, ne?

Úplně zbytečná otázka. Až odejde, tak se mě na to ptejte. Zatím nemám důvod o tom přemýšlet.

Mladík Štursa dal při druhém startu první ligový gól. Co jste tomu říkal?

Vidíme v tréninku jeho přednosti a schopnosti. Jsme přesvědčení, že je to jeden z těch, kdo by pro Plzeň i celý český fotbal mohl být hodně zajímavý. Víme, jak je to s mladými kluky, že je důležité, aby se správně rozhodovali. Ale věřím, že on bude chtít něco nejdřív dokázat v Plzni. Předpoklady má, doufám, že je ještě potvrdí.

Jak se bude měnit plzeňský kádr?

Víte, že na něčem pracujeme, některé hráče máme podepsané, s někým jsme v kontaktu. Určitou obměnu musíme udělat, budeme chtít mužstvo okysličit a doufám, že se nám to podaří.

Jak dlouhé volno teď hráči dostanou?

Vzhledem k tomu, že jsme si vybojovali Ligu mistrů, bude volno delší než normálně. Hráči mají čtrnáct dní volno, pak testy, navážeme tréninkem a soustředěním v Rakousku. Ale začali jsme začátkem ledna, takže ty dva týdny volna si hráči zaslouží.