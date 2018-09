Nadprůměrné utkání a my v něm byli šťastnější, řekl plzeňský kouč Vrba

Plzeň zabrala. Po pondělním debaklu v Jablonci (0:3) se zmátořila a jako první z českých soupeřů v letošní sezoně Spartu porazila.

„Nevím, jestli se shodneme, ale já viděl nadprůměrné utkání. Nasazení, kvalita. Potkala se dvě mužstva, která chtějí hrát o nejvyšší příčky. Sparta tam měla dvě situace, které mohla využít, pak ještě za stavu jedna nula další. My jsme dali gól před koncem. Je to cenný výsledek a jsem rád, že jsme to tak zvládli,“ řekl Vrba.

Bylo těžké se po debaklu v Jablonci vzpamatovat?

Vždyť znáte funkcionáře Plzně. Byly tady hromy blesky, prostě složitější období. Ale dneska už byli v pohodě, jsou spokojeni s výsledkem, je to dobrý. Čeká nás utkání v Římě a je příjemné tam cestovat po vítězství nad Spartou. Kdybychom to nezvládli, bylo by to složitější.

Čím si vysvětlujete, že v Jablonci vaše mužstvo propadne a za čtyři dny porazí Spartu?

To se musíte vrátit ještě o další čtyři dny zpátky, kdy jsme tady hráli proti CSKA Moskva. Pak Jablonec a Sparta. Je pro nás špatně, že zápas (v Jablonci), který je stejně důležitý jako každý jiný, nezvládneme. Zaslouženě jsme tam prohráli. Ale zase jsem rád, že se zvedneme a odehrajeme takové utkání proti Spartě.

Vrba o změnách v sestavě „Hejda a Procházka to zvládli velmi dobře. Beru ještě třetí změnu, protože Hořava hrál na jiném postu. Po Jablonci jsme museli reagovat, v defenzivě jsme byli nepřesní, nedůrazní. A jsem rád, že jsme zase uhráli výsledek 1:0.“

Bylo hodně vypjaté. Musel jste hráče krotit?

To k fotbalu patří. Podívejte se, kdyby takový zápas nedostal hráče do varu, tak je to špatně. Emoce tam byly z obou stran, karty, vyloučení, ale nebylo to tak, že bych si chtěl stěžovat. Tak to prostě bývá.

Váš protějšek Zdeněk Ščasný říkal, že jste Plzeň dobře připravil. Potěší to?

Víme, kdo je silný v určitých fázích. Zaměřili jsme se na to, abychom eliminovali jejich středovou řadu, která patří k nejlepším v lize co se týče rychlosti a kvality. Jsem rád, že jsme jim nedovolili, aby dominovali.

Kdy vám během utkání nejvíc zatrnulo? Při šanci Tetteha po hodině hry?

Měli jsme štěstí, že Tetteh netrefil bránu. Nemyslím si, že by při té situaci zaváhal Kozáčik, že vyběhl. Donutil Tetteha, aby to musel řešit rychle.

Jaký vliv bude mít výhra nad Spartou na další průběh ligy?

Myslím si, že vůbec žádný, posune nás to v tabulce, ale o lize to nerozhodne. Máme desáté kolo a zbývá jich ještě pětadvacet.

Rozhodl Procházka, který nastoupil po více než měsíci. Váhal jste nad jeho zařazením dlouho?

Přiznám, že jsme se o sestavě s kolegy rozhodli až odpoledne před zápasem. Zvažovali jsme, co bude nejúčelnější.