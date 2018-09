Vrbovo jubileum. Plzeňského kouče čeká proti Opavě 200. zápas v lize

„Nedokážu odhadnout, nakolik to tým ovlivní. Vím jen, že trenér Skuhravý měl v Opavě silnou pozici, ale rozhodl se asi z rodinných důvodů pro změnu. A každý trenér má svůj rukopis,“ uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba k poměrně nečekané změně. Skuhravý navíc obratem usedl na lavičku poslední Dukly.

„Sám jsem zvědavý, jestli nás Opava s novým koučem něčím překvapí. Ale těžko sejde z cesty, kterou nastolil jeho předchůdce. To znamená kombinační fotbal, který se opavským divákům líbil,“ naznačil trenér Viktorie.

Nebyla to jediná změna v Opavě, jedna z opor slezského celku - konžský fotbalista Joel Ngandu Kayamba, se dohodl na přestupu právě do Viktorie. Ale minimálně do konce roku bude hostovat v Opavě, které v minulé sezoně deseti góly pomohl k postupu mezi českou elitu.

I v první lize už dal gól, minule při výhře 2:0 s Jabloncem. „Musím přiznat, že tím vítězstvím mě Opava obrovsky překvapila,“ poznamenal Vrba. I tak se ale nováček krčí se čtyřmi body na 14. místě tabulky.

„Zatím trošku doplácí na to, že nemůžou hrát doma a musí za azylem do Brna. Myslím, že v Opavě by bodů posbírali víc. Ale minulé kolo už naznačilo, že poznávají, co je první liga,“ dodal plzeňský kouč.

Sám měl tým poprvé pohromadě až ve středu, protože hned pět hráčů bylo na srazech národních týmů Česka a Slovenska. I proto došlo ještě na video z porážky na Slavii (0:4) v posledním ligovém kole. Na ni chtějí dát viktoriáni zapomenout a před startem Ligy mistrů by rádi naskočili zpět na vítěznou vlnu.

Už příští středu je čeká úvodní zápas, v Doosan Areně nastoupí od 21 hodin proti CSKA Moskva. A tím začne pořádně náročný program.

„Přizpůsobíme tomu tréninkový rytmus, takže to bude hodně o regeneraci a taktické přípravě na konkrétní zápasy.“ Větší prostor zřejmě dostanou i hráči, kteří dosud tolik nenastupovali. „Uvidíme, jak to budeme zvládat kondičně a zdravotně. Od toho se budou odvíjet i případné změny v sestavě,“ řekl muž, jenž v sobotě odkoučuje svůj 200. ligový zápas.

„Tyhle věci já moc nesleduju, spíš si cením úspěchů. Důležité je, aby se Viktorce dařilo. Budeme hrát potřetí Champions League, to jsou pro mě podstatnější věci,“ dodal Pavel Vrba.