Vrba v Římě: Byla chyba, že jsem před dvěma roky nevzal Schicka na Euro

Zvětšit fotografii Pavel Vrba | foto: Petr Eret, MAFRA

dnes 20:08

Řím (Od našeho zpravodaje) - Je tu druhý díl Ligy mistrů. Druhá zkouška. Ta těžší! Plzeňský trenér Pavel Vrba tuší, jaká síla se skrývá v AS Řím. „Zkusíme být kreativní jako v české lize, ale musíme se trochu přizpůsobit soupeři, protože kvalita AS je velká. Řekl bych mimořádná. V sobotním derby s Laziem (3:1) se to potvrdilo,“ řekl Vrba den před utkáním.