Vrba: Déšť nás osvěžil víc než soupeře. A střídání mi poradili asistenti

V úmorném vedru, které ve druhém poločase na Andrově stadionu zmírnil prudký liják, Plzeň vyhrála 1:0.

„Myslím, že nás ten déšť osvěžil trochu víc než Olomouc, vytvořili jsme si šance, které jsme měli proměnit. A pak jsme samozřejmě měli také štěstí, že jsme dali gól dvě minuty před koncem,“ připustil Vrba.

Potřetí jste rozhodli o ligovém vítězství až ve druhém poločase. O čem to svědčí?

Myslím, že je to souhra okolností, někdy je to samozřejmě i o štěstí, ale něco to vypovídá také o charakteru mužstva.

Čím to, že jste soupeře v prudkém dešti dokázali tak zatlačit?

Jak jsem říkal, bylo znát, že nás ten déšť doopravdy osvěžil, i když to rozhodující samozřejmě nebylo. Myslím, že jsme dobře připravení, což ukazujeme ve všech zápasech. V závěru míváme dostatek sil, navíc si dokážeme pomoct i střídáním.

Podobně jako v prvním kole na Dukle výhru zajistili právě hráči z lavičky.

Máme tam fotbalisty, kteří by v jiných ligových mančaftech hráli i v základní sestavě, což je velká výhoda. Často vám hráč ze základu nepředvede to, co bychom si představovali, ale ten střídající nám naopak pomůže, dokáže stupňovat tempo, přinese do hry kvalitu.

Roman Procházka, který na Dukle hrál, pak ze sestavy vypadl a teď rozhodl, je toho důkazem?

Takových je víc, takový je současný stav Plzně. Máme hráče, kteří momentálně dostávají víc prostoru, jiní méně. Někteří na svou šanci čekají. Tak to v mužstvech, kde je hráčská kvalita vysoká, chodí a vy si jako trenér v uvozovkách jenom hrajete s tím, kdo a jak zrovna v týdnu na tréninku nebo v posledním zápase vypadá. A když někdo dostane šanci a využije ji, bude nastupovat i v dalších zápasech.

Procházkovi jste před střídáním řekl, aby chodil do vápna? V Levski byl známý spíš svými góly ze střední vzdálenosti.

Blížil se konec a my chtěli, abychom se do útoční fáze zapojovali ve větším počtu. Každopádně ten gól jde z velké části za Martinem Zeman, který to odcentroval Romanovi velice dobře.

Stále vám chybějí někteří zranění hráči, jak to s nimi vypadá?

Dan Kolář si léčí achilovku a zatím není ve stavu, že by se mohl zapojit do tréninku. Naopak stopeři Hájek s Hejdou by s námi měli začít už brzy.