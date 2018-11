Památný zápas je tu. Co si s trenérem Realu vyměnit košili? napadá Vrbu

Plzeň - Real Madrid Ve středu od 21.00 hodin online

V Plzni jste před šesti lety dokázali porazit Atlético Madrid 1:0. Může se podobný výsledek opakovat s Realem?

To bych byl hrozně rád, ale nezapomínejte, že tehdy jsme proti Atlétiku hráli Evropskou ligu. Champions League je o úroveň výš.

Když počítáme vaše pohárové zápasy, neprohráli jste doma už sedmkrát za sebou. Pomůže taková bilance psychicky?

Vy berete zápasy Evropské ligy a Ligy mistrů dohromady, zatímco já bych je rozdělil. Jsou to jiné soutěže, jinak kvalitní. Kdybychom takovou statistiku měli jen v Lize mistrů, rozhodně bychom ji chtěli neporušit. Upřímně, budeme rádi za jakýkoli bod. Vždyť přijel Real Madrid!

Ukázal vám zápas před dvěma týdny cestičky, jak by se dal Real porazit? Zasloužili jste si víc než porážku 1:2.

Já myslím, že hra Realu je vždycky jasná. Chce dominovat. Chce soupeře přehrávat. A my hledáme možnosti, jak tu jejich kvalitu a převahu překonat. Třeba znovu překvapíme.

Nemyslíte, že bude Real v odvetě svědomitější?

Hlavně myslím na to, že vím, na co máme. Sami hráči se přesvědčili, na co mají, což bylo nejpodstatnější. Když jsme přilétali do Madridu, byli jsme v daleko větším napětí než teď. Ale samozřejmě víme, proti komu hrajeme a jaké kvalitě čelíme.

Tentokrát bez útočníka Krmenčíka, který hrál skvěle. Místo odvety ho čeká operace potrhaných vazů v koleni a dlouhá pauza.

Jeho zranění je pro náš tým samozřejmě komplikace, protože Michal byl v posledním období klíčovým hráčem pro ofenzivu. Na druhou stranu, ať se předvedou Řezníček s Chorým, kluci, kteří čekali na šanci. Dostanou víc prostoru a věřím, že ukážou, proč jsou v Plzni.

Plzeň hlásí, že ji čeká zápas století. Cítíte to stejně?

Pro Plzeň asi ano. Celé město tím žije. Osobně bych tenhle zápas zařadil mezi další svátky k Manchesteru City nebo Bayernu.

Neprožíváte to jinak nebo intenzivněji než dřív?

Ne. Mé večery před zápasem jsou pořád stejné. Dáme si společnou večeři, pustíme si sestřihy ze zápasů Realu a jde se spát. Horší je to po zápasech. Bývám v emocích a obvykle usínám až nad ránem.

Hráčům po takových zápasech zůstávají na památku dresy, které se slavným soupeřem mění. Někdo uloupí třeba míč. Povězte, jaká památka zůstává trenérům?

Přemýšlím, jestli bych si s kolegou Solarim nevyměnil košili nebo sako (úsměv). Zkuste trenérovi Realu navrhnout, jestli by do toho nešel. Pokud ano, tak doufám, že mu bude moje velikost.