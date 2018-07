Posily tu nejsou do počtu, tvrdí plzeňský trenér Vrba

Jak s tím naložíte?

V minulých letech jsme upřednostňovali předkola pohárů a v lize jsme sestavu točili. Dobré bylo to, že prostor dostával větší počet hráčů, kteří ho možná v této sezoně nedostanou. Má to svoje plusy i minusy. Přímý postup ale beru jako obrovský úspěch.

Jak jste spokojený s přípravou? Prohráli jste jen generálku s Dynamem Kyjev…

Na hodnocení jste spíš vy, novináři. Z mého pohledu probíhala standardně. Vrchol přípravy, kterým bylo soustředění v Rakousku, byl vydařený. Soupeři, proti kterým jsme nastoupili, snesou měřítka přinejmenším české ligy, možná i pohárů. Zvládli jsme je celkem slušně. Jsem rád, že až na zraněné Koláře s Hejdou půjdeme do prvního zápasu proti Dukle v plné síle.

Jak dlouho vám budou chybět?

Já budu těžko střílet od pasu, to by tu musel být spíš doktor. U Koláře se zdálo, že to bude dlouhodobé, naštěstí injekce, kterou dostal, zabrala výborně. Hejdovi se vrátilo svalové zranění, které měl na začátku přípravy, takže odhadovat jeho návrat je pro mě strašně těžké. Nedokážu to posoudit.

Jaké vyhlídky mají posily Pernica, Ekpai, Procházka a Bucha?

Tři jsou s námi už od začátku přípravy. Myslím, že někteří z nich nastoupí i v základu na Dukle. Pavel Bucha, jenž dorazil minulý týden, možná bude ještě muset být trošku trpělivější. Sledovali jsme ho delší dobu. Není to tak, že bychom se rozhodli během týdne. Kdybychom nepočítali s tím, že dostane prostor, tak by tady nebyl. Kdy ho dostane, je otázka času. Kádr je doplněný vhodně, co se týče kvality i věku nových hráčů. Nejsou tu do počtu.

Budou vašimi hlavními soupeři v boji o ligový titul Sparta a Slavia?

Mají nejvyšší ambice, historicky to tak v českém fotbale prostě je. Kdyby měly jiné, jejich fanoušci nadšení nebudou. Budou nás chtít z trůnu sesadit. Chceme hrát opět fotbal, jenž bude lidi bavit. Věřím, že s ním budeme úspěšní. V lize jsou ale i jiné týmy, které už loni čeřily vodu. Olomouc, Jablonec… Uvidíme, v jaké formě do soutěže vstoupí.