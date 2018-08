Brněnský cíl zůstává stejný: Chceme vyhrávat a postoupit do první ligy

„Jsem zvyklý trénink hodnotit podle toho, jestli trenér křičí, mluví a nutí hráče. To je špatně. Mně se několikrát podařilo, že jsem jen stál a díval se na hru. Měl jsem z tréninku dobrý pocit,“ pravil Šustr.

Zbrojovka ho představila jako stálého hlavního trenéra A mužstva, ne jako záskok. Za asistenty si Šustr vybral Petra Maléře a Martina Doležela k brankářům. Jejich prvním zápasem bude ve čtvrtek opět v přímém přenosu ČT sport duel 7. kola v Ústí nad Labem.

„Věříme, že Pavlovy schopnosti jsou takové, že bude pro první tým přínosem. Chtěli jsme někoho, kdo prostředí zná a nebude muset poznávat tým. Chceme s Pavlem spolupracovat dlouhodobě, a věříme, že to tak bude,“ řekl sportovní manažer brněnského klubu Tomáš Požár.

Pivarník? Na delší debatu

Cíl postavil klub před Šustra stejný, jako měl před ním Pivarník, tedy postup do první ligy. „Chceme vyhrávat a chceme postoupit, ale ne na základě sebedestruktivních rozhodnutí,“ zopakoval Požár vizi vyřčenou před začátkem sezony.

Do analýzy, proč se o ni bude už po šesti kolech pokoušet jiný trenér, se Požár nechtěl včera pouštět.

„Romana Pivarníka považuji stále za jednoho z velmi dobrých českých trenérů. Je na nás, abychom si vyhodnotili, proč to nevyšlo, a na novém trenérovi, aby vyhodnotil způsob hry. Důvodů je víc, ale na takovou debatu není prostor,“ uvedl Požár s tím, že jediným důvodem pro Pivarníkovo odvolání byly výsledky.

Po 6. kole je Zbrojovka osmá, na první místo ztrácí osm bodů. „Sezona se nerozjela tak, jak jsme chtěli. Výsledky jsme čekali na jiné úrovni,“ upřesnil manažer.

Šustr věří, že ze Zbrojovky dokáže vymáčknout lepší výsledky než Pivarník. Podle jeho sledování hrálo brněnské mužstvo pod svoje možnosti. Rezervy vidí v psychice.

„Kdo hrál někdy fotbal na vyšší úrovni, tak ví, že velké hrubky se stávají většinou tehdy, když hráči mají v hlavách jiné věci než fotbal a hru. Ať je to negativní tlak, tlak na výsledek, tlak od protihráče, od spoluhráče. Tam vidím příčinu. Hráči si připouští tlak víc, než je zdrávo, a můžou chybovat,“ myslí si 43letý trenér, povolaný od dorostu. Recept v jeho podání zní takto: „Pakliže je člověk motivovaný a nastavený na dobrou výkonnost, a ne primárně na výsledek, pak jsou hlava, svaly a tělo schopny pracovat jinak.“

Hráče zná z mládeže

Ve své kariéře hrál Šustr v útoku, v záloze a nakonec i v obraně. „Na levé obraně jsem toho odehrál nejvíc,“ připomíná. „Z toho by se dalo vyvodit, že budeme hrát defenzivně, ale není to tak. Chceme hrát útočný fotbal. Chci, aby kluky fotbal bavil, abychom soupeře přehrávali, byli lepším týmem na hřišti, a když tam ty atributy budou, tak věřím, že budeme vyhrávat,“ vyložil.

Postoupit podle jeho názoru ještě letos lze a soudí, že se první liga dá vybojovat i se stávajícím týmem, který vstup do sezony nezvládl.

„Hráče si chci sám vyzkoušet, až pak budeme řešit, jestli potřebujeme posily. Aktuálně si myslím, že jich moc potřebovat nebudeme. Věřím tomu, že díky tréninkovému procesu se posuneme kousek dál a že to půjde s těmito hráči,“ předpokládá.

Řadu z nich v brněnské mládeži trénoval. Ze stabilních členů letošního „áčka“ jsou to Martin Zikl, Antonín Růsek, Dominik Kříž, Ladislav Krejčí, Dan Jambor, David Gáč nebo druhý brankář Pavel Halouska.

„Znám ty kluky dobře, což znamená, že znám i jejich slabiny. Nebudou mít nic snadnějšího než ostatní. Musí ukázat, že na to mají,“ uvedl Šustr.

Nástup do práce má pořádně kvapný, do čtvrtka toho moc nestihne. Přesto Šustr věří, že svoje principy se mu do mužstva podaří co nejdřív dostat.

„Jdu do toho s tím, že mám nastavený tréninkový proces, který mám vyzkoušený, byť je s dorostem. Vyzkouším ho i s tímto týmem. Věřím tomu, že hráči moje myšlenky pojmou a to bude ta změna, kterou plánuji udělat. Nastavit určité principy, které na hřišti musí být,“ řekl. Konkrétně má na mysli: „Chování v obranné fázi, chování v útočné fázi, po ztrátě míče, po zisku míče. Kam nabíhám, co dělám, jak napadám. Aby hráči věděli, jakou mají zodpovědnost, co je na hřišti nadstandard, ale co jsou jejich povinnosti,“ vypočítal, co podle jeho názoru Zbrojovce v úvodu sezony chybělo.