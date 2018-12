Teplice se zase druží s Ústím. Systém má odhalit všechny vhodné talenty

„Je to zcela zásadní krok. Po nějakých delších diskusích jsme došli k závěru, že by bylo výhodné, aby dva nejlepší týmy v severočeském kraji spolupracovaly,“ objasnil Pavel Šedlbauer, šéf teplického představenstva, svůj podpis na memorandu.

Mrazí vaše dohoda případné ústecké ambice na první ligu?

Všechna města kolem nás chtěla nejvyšší soutěž, ať Most, nebo pak Ústí. Obě ji hrála. A žádné omezení ve smlouvě není, i když si myslím, že tenhle region neuživí víc než jeden tým v první lize. V současné době těžko utáhne i ten jeden klub.

Ústí prožilo jen roční ligovou epizodu. Co by se muselo stát, aby to dlouhodobě šlo?

Bylo by krásné, kdyby v kraji byly dva kluby v nejvyšší soutěži, ale to znamená změnu kulturní a změnu vlastně všeho. Musely by být plné stadiony, což by přineslo finanční profit. A víte, že v Ústí chodí málo lidí, u nás na tu kapacitu Stínadel teď taky hrozně málo.

Když první ligu kdysi kopaly Blšany, ubližovalo vám to?

To byla jen sranda.

Proč?

Vesnice asi nemohou hrát první ligu. Nemyslím, že by nám Blšany tehdy odsávaly sponzory. A Ústí? To už byla konkurence. Ale když budou plné stadiony a rozpočty, proč ne.

Co od spolupráce se sousedním Ústím očekáváte?

Cílem je budovat oba týmy především z místních hráčů. Když je berete odjinud, nemají k regionu vztah. Tento systém může odhalit vhodné talenty. Pokud budeme dál hrát nejvyšší soutěž, můžeme za smluvních podmínek využít ty nejlepší z Ústí. V mládeži i dospělých. A naopak naše základna, která je širší než jedenáct fotbalistů na hřišti, může zase v případě potřeby poskytnout solidní hráče do Ústí, aby tady působili, vyrostli a vrátili se k nám. Vážím si toho, že jsme se dohodli.

Když v rámci vašeho projektu přestoupí hráč jinam, bude mít Ústí vyšší procenta z prodeje, než je obvyklé?

Ano, jsou dané částky, procenta z dalšího přestupu. Oboustranně. Ale žádná smlouva samozřejmě nemůže popsat jakoukoli situaci. Pokud se v Ústí objeví Ronaldo, podmínky se asi změní. Zajisté ku prospěchu obou klubů.

Kolik peněz můžete memorandem s Ústím uspořit?

Na kalkulaci je příliš brzy, uvidíme, jak se projekt rozjede. Budeme po čase vyhodnocovat i finanční stránku a efektivnost. Ale zcela určitě to musí být efektivnější než dosud.

Na hotové a drahé posily stále nemáte dost peněz?

Asi dlouho nebudeme klub, který může hráči platit čtvrt milionu měsíčně. Naše filozofie je, pokud hráč přeroste náš tým, má tržní hodnotu, je to zajímavé pro klub i pro jeho rozvoj, tak ho prostě pouštíme. Jsme vůči hráčům solidní. Představte si, kdybychom drželi svého času Džeka, neměli bychom 100 milionů korun. A on by tady třeba zanikl. Je to tak. Mimochodem taky prošel Ústím, kde se rozehrával.

Chcete dalšího Džeka, nejlepší „produkt“ dřívější spolupráce?

To by se nám líbilo, kdyby to bylo každý rok. Ale náš interní cíl je najít za sezonu dva tři talenty, které by mohly růst a v nějakém horizontu se dostat do teplického áčka.

Nemůžou vaše partnerství narušit manažeři hráčů?

Vždycky záleží na vlastníkovi hráče, který má na něj práva. Pak je nutná dohoda klubů i s agentem.

Teplice už dlouho neprodaly nikoho za větší peníze. Je pryč doba, kdy jste za Fenina a Džeka dostali přes 100 milionů korun?

Tahle éra už určitě nebude. Máme v týmu mladé talenty, určitě se o ně zájem projeví, ale jestli to bude dobrý prodej, či ne, to je jiná otázka.

Teď je nejžhavějším zbožím Král, který už málem podepsal ve francouzském Bordeaux?

Ano. Spadlo to pod stůl kvůli jejich výměně trenéra. Věříme, že pokud bude mít výkonnost jako dosud, určitě ho někdo chtít bude.

Na kolik si ho Bordeaux cenilo?

O částce bych nechtěl spekulovat, nebylo to až tak určité.

Český reprezentant Alex Král (vpravo) v utkání s moldavskou jedenadvacítkou

Když Teplice v roce 2013 zveřejnily platy hráčů, nejlepší si ročně přišel na 2,6 milionu. Co teď?

Ty platy už jsou jiné. Záleží, kde se umístíme, nějaké peníze jsou za vítězství v poháru, ale tehdejších částek nedosahujeme.

Jaký je váš roční rozpočet?

Máme ho 80 milionů korun, z toho jde 14 milionů na mládež, další peníze na stadion. Ze soukromých zdrojů pokryjeme 70 milionů, z veřejných peněz deset milionů.