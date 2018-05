Zemřel fotbalista Pergl. Někdejší sparťanský obránce spáchal sebevraždu

Pergl naposled působil v divizní Velké Bíteši, kam zamířil ze zahraničí letos v zimě. Vedení moravského klubu požádalo o odložení středečního utkání ve Žďáru nad Sázavou a zápas se nehrál.

„Je to bohužel pravda, Pavel byl můj velký kamarád. Promiňte, víc o tom nechci mluvit,“ sdělil deníku Sport trenér druholigového Frýdku-Místku Martin Pulpit.

Tragédie se stala v Německu, kde Pergl žil. Jsou za ní údajně rodinné a osobní problémy. Ty loni dohnaly k sebevraždě i další známé fotbalisty: Františka Rajtorala a Davida Bystroně.

Pergl začínal v pražských Kompresorech, pak ho vychovávala Sparta. V osmnácti zamířil do třetiligového Děčína, první ligu okusil v jedenadvaceti v Blšanech, odkud v roce 1999 přestoupil do Drnovic.

V dubnu 2002 ho koupila Příbram stejně jako devět jeho spoluhráčů. V lednu 2003 se vrátil do Sparty, kde slavil titul a následující podzim zažil parádní jízdu v Lize mistrů.

Pavel Pergl narozen 14. listopadu 1977

zemřel 1. května 2018

začínal na Střížkově, už od žáků byl ve Spartě



lize poprvé nastoupil za Blšany (1998 až 2000), nastupoval za Drnovice (2000 až 2002), Příbram (2002)

v lednu 2003 se vrátil do Sparty, nastoupil v 50 ligových zápasech a dal tři branky. Po třech letech odešel na hostování do Drážďan

jaro 2007 strávil v Prestonu, pak byl dva roky na Kypru v AEK Larnaka, následovalo pár měsíců v Drážďanech a angažmá v Izraeli



od léta 2010 byl v Bellinzoně, pak ve Vaduzu, Locarnu, kde končil s vrcholovou kariérou. Pak ještě hrál v Churu

od března 2018 byl registrován ve Velké Bíteši.

Obránce či defenzivní záložník byl v prosinci 2003 na hřišti, když Marek Kincl v poslední minutě rozhodl o vítězství nad Laziem Řím a Sparta společně s Chelsea postoupila ze skupiny Ligy mistrů.

Následující jaro odehrál obě osmifinálová utkání s AC Milán (0:0 a 1:4).

V listopadu 2004 si během utkání s Jabloncem zlomil zánártní kůstku a k dispozici byl až za necelý rok v další sezoně.

V lednu 2006 zamířil na hostování do druholigových Drážďan, pak se po půl roce vrátil, ale ve Spartě už nehrál a vydal se znovu do ciziny. V zahraničí působil až do loňského roku, kdy končil ve švýcarském Churu.

V lednu 2007 šel do anglického Prestonu. I tam vydržel jen pár měsíců a přestoupil na Kypr. Dva roky v AEK Larnaka, pak na skok zpátky v Drážďanech a v létě 2009 odchod do Izraele. Tam během roku prošel týmy Hapoel Beer Ševa a Ramat Gan.

Od léta 2010 nastupoval ve švýcarských soutěžích. Belinzona, Vaduz, Locarno a Chur.

Pergl zvládal pozice v obraně i v záloze, na krajích i ve středu pole. Byl vždy výborně kondičně připravený, důrazný, nekompromisní.

„Pavel byl vždycky bojovník, za svůj tým by dal všechno, riskoval pro něj i svoje zdraví. Uměl rány rozdat i přijmout. Ale vždycky si všechno vyřešil na hřišti a nikdy pak nefňukal,“ říkal o něm Jiří Kotrba, který Pergla trénoval v Příbrami i ve Spartě.

Se Spartou se Pergl potkal v únoru 2012 během soustředění ve Španělsku, po jeho konfliktu s Léo Kweukem se zápas nedohrál.