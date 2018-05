Pavel Nedvěd přestoupil, ve Skalné si splní sen. Zahraje si se synem

„Pavel je rodák ze Skalné, občas se zde objeví, má tady spoustu kamarádů. Tímto způsobem i vznikla tato myšlenka. Vyústilo to v to, že přestoupil do našeho klubu, je u nás registrován,“ říká předseda FK Skalná Miroslav Balej.

Fanouškům se Pavel Nedvěd představí v utkání 2. června 2018 ve 14 hodin, kdy FK Skalná přivítá Baník Královské Poříčí B.

„Mistrovské utkání jsme takto namodelovali, dohodli se s ním. Těšíme se a věříme, že všechno dopadne dobře. Hlavně aby vyšlo počasí,“ přeje si Balej.

V zápase nastoupí nejen Pavel Nedvěd, ale i jeho stejnojmenný syn. Ten už v několika zápasech za Skalnou nastoupil, ač žije v Itálii. „Tam nehraje, když je registrovaný u nás. Pavlovým přáním bylo, aby si zahrál se svým synem, teď se mu to splní,“ říká Miroslav Balej.

Vstupenky jsou už k dispozici prostřednictvím sítě Ticketportal, odkaz je i na webu fkskalna.cz.

„Zájem je. Během krátké doby, do prodeje jsme to dali 2. května, byly stovky vstupenek prodané. Předpokládáme, že kapacitu stadionu dva a půl tisíce diváků naplníme. Zajistili jsme si i mobilní tribunu. Děláme vše pro to, abychom se zhostili úkolu velice dobře,“ prohlašuje Balej.

Pavel Nedvěd má ve Skalné zázemí, žijí zde jeho rodiče a při svých návštěvách zná život v obci a samozřejmě i fotbalovém klubu. Ke svému prvnímu mistrovskému zápasu za Skalnou nepůjde „z voleje“.

„S kluky se zná. Když se tady objeví, zajde na trénink, je už s nimi sžitý. Je možné, že přijede ve čtvrtek a půjde na trénink, i když je to exponovaný člověk,“ míní předseda skalenského klubu.

A bylo by možné, aby se tato akce opakovala? „Momentálně to vidím jako jednorázovou akci. Jeho syn pravděpodobně za nás bude hrát ještě několikrát, ale u Pavla je to těžké,“ dodává Miroslav Balej, předseda klubu FK Skalná.