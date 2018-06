Sláva ve Skalné. Pavel Nedvěd si zahraje se synem mistrovské utkání

Místo v sestavě? Levá záloha, tam to Pavla Nedvěda vždycky táhlo. Ale rozhodnutí je samozřejmě na trenérovi. „Je místní rodák, občas se tady objeví, má tu spoustu kamarádů,“ vysvětluje Miroslav Balej coby předseda FK Skalná, jak celý nápad vznikl. „Nakonec to vyústilo v přestup do našeho klubu,“ usměje se klubový šéf.

Místní barvy tady Pavel Nedvěd oblékal naposledy za žáky. Pak už to šlo: Cheb, Plzeň, Dukla, Sparta... a hurá do Itálie. Za velkou kariérou. Dnes se do klubu, ve kterém začínal, znovu vrací. A vrací se hned dvakrát. Registračky na jméno Pavel Nedvěd tady totiž najdete dvě. První patří legendě Juventusu, druhá jeho synovi. „Pavlovým přáním bylo, aby si zahrál se svým synem, a teď se mu to splní,“ říká Miroslav Balej.

Pavel Nedvěd mladší sice žije s rodinou také v Itálii, za Skalnou ovšem stihl odehrát už pár zápasů a přidal i nějaký ten gól. Pozadu v souhře s týmem teď nechce zůstat ani jeho slavný táta, a tak si ve čtvrtek střihl trénink ve Skalné. „S kluky se zná, když se tady objeví, zajde na trénink, je už s nimi sžitý,“ vysvětluje Balej.

Jako viceprezident turínského velkoklubu si Pavel Nedvěd kopne do míče nejvýš tak jednou za čtrnáct dnů, je ale jasné, že fotbal hrát nezapomněl. To ukázal naposledy v Hodoníně, kde u příležitosti oslav 100 let tamního fotbalu s dalšími velkými postavami českého fotbalu vystřihl exhibici.

Dnes ve Skalné to ale bude něco jiného. Speciálního. A nejen v tom, že půjde o mistrovské utkání. Dnes se oba Nedvědové postaví na hřišti bok po boku, za jeden tým, za Skalnou. Otec a syn.

Jak o tom sní snad každý fotbalový táta a je celkem jedno, jestli hraje za Juventus, nebo za Skalnou. Však se také po téměř třech tisícovkách lístků jen zaprášilo (mimochodem, prodávaly se i přes Ticketportal). A do Skalné posílají z Juventusu na zápas dokonce klubovou televizi.