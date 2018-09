Ronaldo si nás vybral, je to pocta, řekl Nedvěd. Přál si návrat do Plzně

Koupil ho z Realu Madrid, který do Plzně na podzim na rozdíl od Juventusu k v nablýskané Lize mistrů skutečně dorazí. „A Viktorka si nejen s ním užije krásné zápasy,“ tuší Nedvěd.

„I já jsem si jí do skupiny moc přál. I když ve chvíli, kdy jsem to říkal Plzeňákům, tvrdili mi, že je chci jen kvůli jistým šesti bodům. Ale to pravda nebyla. Pro mě by bylo supr vrátit se tam jako zástupce Juventusu v Lize mistrů,“ vyprávěl novinářům během výjimečné návštěvy Česka.

Uprostřed parku na pražském Karlínském náměstí hovořil na improvizované tiskové konferenci. Byl hostem turnaje v malém fotbalu a zatímco pár desítek metrů za ním, na silnici položeném trávníku, kluci stříleli góly, on líčil, jak se rodil supersledovaný transfer Cristiana Ronalda.

„Celé to vzniklo v hlavě našeho sportovního ředitele. Byli jsme zrovna u nás doma, když to mně a našemu prezidentovi navrhnul.“

Že je to troufalost? Bláznivý nápad? „Kdepak, nám se to zamlouvalo. Vlilo to do nás spoustu elánu a entuziasmu, věděli jsme, že děláme správný krok,“ řekl Nedvěd.

„Uvědomovali jsme si, že pokud se jako Juventus chceme zlepšit, musíme získat hráče, kteří jsou lepší než ti, co u nás patří do základu. A to vážně není jednoduché. Nahrálo nám, že se zrovna výkupní klauzule v Cristianově smlouvě snížila na sto milionů, což pro nás začalo být reálné,“ přiblížil Nedvěd.

Pro Juventus je to skok, posun na další nepoznanou úroveň. Navzdory tomu, že se Ronaldo, jeden z nejlepších útočníků světa, v úvodních soutěžních zápasech proti Chievu, Laziu ani Parmě neprosadil.

A netrpěliví fanoušci čekají.

„Chápete, že se za to na něj už teď ozývá kritika? To je až neskutečné,“ pousmál se Nedvěd. „Také on přece potřebuje nějaký čas, italský způsob fotbalu je opravdu jiný než kdekoli v Evropě. Je těžší tam střílet góly,“ upozornil bývalý skvělý záložník, držitel Zlatého míče, legenda Juventusu...

Jako hráč s ním získal dva tituly, ale konkurenci turínský klub v Itálii marně hledá hlavně v posledních letech, kdy už Nedvěd povýšil do kanceláře. Sedmkrát v řadě vyhrál italský titul, čtyřikrát po sobě kraloval i v tamním poháru.

„Jenže naším dlouhodobým cílem je vyhrát Ligu mistrů a my věříme, že nám s tím Cristiano pomůže.“

Sám Ronaldo tomu, zdá se, věří také.

„Nemuseli jsme ho k ničemu přemlouvat, on do Juventusu přestoupit chtěl, vybral si nás. Je pro nás pocta mít v kádru takového lídra, kterého všichni následují. Přitom v soukromí je to úplně normální kluk, který jen strašně rád vyhrává a ve všem je rád nejlepší,“ dodal Nedvěd.