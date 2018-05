Tryskáčem z Turína. Grande Paolo se „loví“ na přátelství

Za devět let, co ukončil kariéru, si Grande Paolo zahrál při nemnoha příležitostech; namátkou na oslavách města Skalná, na rozlučce reprezentanta Marka Jankulovského, na repríze finále ME Česko–Německo nebo na charitativní exhibici s účastí umělců, jako byl například Eros Ramazzotti.

Pozítří nazuje kopačky znovu, a to v Hodoníně u příležitosti oslav 100 let tamního fotbalu a otevření hřiště s umělou trávou. Před šesti lety tam zápasem oslavil svoje 40. narozeniny. V sobotu bude na stejném místě při příležitosti jiného jubilea.

Aby na jihu Moravy stihl páteční program s pozvanými VIP hosty i sobotní exhibici svého týmu (doplněného o bývalé hráče jako Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Luboš Kubík, Zdeněk Grygera a další) proti legendám Hodonína a zároveň v sobotu od 20.45 sledoval ze svého místa v lóži důležitý mač Serie A mezi Juventusem a Boloňou, přiletí Nedvěd soukromým tryskáčem.

Přece jen by nebylo dobré, aby viceprezident turínského celku zmeškal zápas, když vrcholí boj o titul... Vzhledem k výjimečnosti víkendové akce může znít až překvapivě, jak se „loví“ persona světového fotbalu. Do Hodonína hvězdu dostal výkonný ředitel tamního oddílu Marián Vasilko, který s Nedvědem hrával v 90. letech za Duklu.

Sobotní program v Hodoníně 11.00 turnaj přípravek



13.00 turnaj Školek v pohybu a dívčích družstev



16.00 křest hřiště a benefiční zápas Legendy Hodonína vs. Tým Pavla Nedvěda a vicemistrů Evropy 96, o poločase losování o zájezd na zápas Juventusu Turín

18.30 autogramiáda hvězd

„Pavlův příjezd k nám se zrodil spontánně na některém ze zápasů Juventusu, kde se vídáme. Probíráme spolu fotbal, který má, až na diametrálně odlišnou úroveň Juventusu a Hodonína, některé problémy podobné. Zmínil jsem se o století hodonínského fotbalu, hovořili jsme o nutnosti systému kvalitních trenérů mládeže a Pavel souhlasil, že nás osobně podpoří,“ odkryl pozadí dohody Vasilko.

Co všechno je potřeba splnit, aby Nedvěd mohl nastoupit? Kromě bleskové přepravy na letiště, aby stihl duel Juventusu, musí například Nedvěd hrát ve vybavení od Adidasu, s nímž má smlouvu.

„Vybavení Pavel zařídí jak pro svůj tým, tak pro tým hodonínských legend, i pro děti,“ podotkl Vasilko. „Řadu detailů dolaďujeme s Pavlovou ženou Ivanou, které chci tímto poděkovat,“ uvedl.

Ke všemu organizačnímu umu je však potřeba i souhry okolností, které z Česka nelze ovlivnit. Možná totiž byla Nedvědova účast i v ohrožení, ale v minulém kole Serie A Juventus vyhrál na Interu Milán, naopak jeho pronásledovatel Neapol ztratil ve Florencii, a Nedvědův tým tak má tři kola před koncem na čele tabulky čtyřbodový náskok.

„Fotbalový pánbůh nosí černobílý dres,“ komentoval to Vasilko s úsměvem. „I díky výsledkům Serie A můžeme říct, že Pavla naši fanoušci uvidí. Chtěl bych je pozvat, budou se bavit,“ slíbil.

Vstupenky za 199 korun jsou v prodeji. Dvacet korun z každého lístku půjde na program Školky v pohybu, při němž trenéři Hodonína chodí do školek trénovat děti.