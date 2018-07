Evropská liga? Ne, já chtěl zpět do Teplic. Domů, říká záložník Moulis

Co pro vás comeback znamená?

Jsem strašně rád, že se Teplice ozvaly a že jsem tady. Je to pro mě čest, doufám, že za skláře budu mít konečně ligové starty. Byl jsem tu před sedmi lety jako mladý odchovanec. Věřím, že dostanu pořádnou šanci a ukážu, že na ligu mám.

Tehdy šance nepřišla. Proč?

Byl jsem mladý a hráli tady výborní fotbalisté, byla velká konkurence. Na mém místě ještě Pavel Verbíř nebo Litsingi s Nivaldem, takže jsem šel na hostování. A teď jsem zpět. Už jsem nedoufal, že bych se mohl někdy vrátit. Jsem šťastný.

Nebyla Evropská liga v Olomouci pro vás větší lákadlo?

Jak se to vezme. Má to pro a proti. Ale když jsem se dozvěděl o možnosti hrát za Teplice a vrátit se domů, byla to pro mě priorita.

I z osobních důvodů, že?

Ano. Stala se mi rodinná tragédie, taťka mi umřel, chtěl jsem být blízko mamce, která je tady sama. Ale beztak jsem do Teplic chtěl.

Už v zimě jste mohl pomoct druholigovému Ústí.

Taťka byl nemocný, chtěl jsem tedy už v zimě na hostování do Ústí, bohužel to nevyšlo.

Olomouci jste pomohl do 3. předkola Evropské ligy, jak těžko se tahle šance opouštěla?

To se může stát jednou za kariéru, postoupit do Evropské ligy. Ale taky bychom mohli chytnout nějaké Arménce a hned vypadnout. Přiznám, bylo to těžké rozhodování.

Máte už nějaké starty na evropské fotbalové scéně?

Byl jsem v Jablonci, když se udělalo předkolo Evropské ligy. Pak se hrálo s Ajaxem Amsterodam, ale já v tu dobu už přestupoval do Olomouce, takže jsem to nezažil.

Poháry vás zatím míjejí.

Třeba mě chytnou v Teplicích.

Co vám dala Olomouc?

Plno přátel, kamarádů, v Sigmě byla super parta. Myslím, že i fotbalově mi to angažmá sedělo, i když jsem nastupoval jen jako náhradník. Hraje se tam hodně kombinační fotbal, trenér Jílek to má na něm založené. Jsem rád i za zkušenost bydlet jinde než v Teplicích, Olomouc je krásné město. Obohatilo mě to ve všech směrech.

Jak jste prožíval roli muže na hraně základní sestavy?

Šel jsem do Olomouce na přípravu, docela se mi povedla, zůstal jsem, prodloužili mi smlouvu o rok. Trenér mi říkal, že se rozhoduje mezi mnou a Zahradníčkem. Nakonec nechal jeho hrát, s ním vykopali 1 .ligu. Ale myslím, že jsem to vždycky oživil, když jsem naskočil. Nějaké branky jsem tam dal. Jsem rád, že jsem v Olomouci byl.

Čím to, že Sigma jako nováček skončila na 4. místě v lize?

Odchovanci byli spolu dlouho, už od dorostu. Jsou to velcí talenti. Všechno si sedlo, trenér tomu dal nějaký rukopis. Když se přidala trocha štěstí, vyšla z toho super sezona. Jen škoda, že i když jsme hráli do posledního kola o poháry, chodily jen tři čtyři tisíce diváků. Jen na Spartu a Slavii osm devět tisíc.

Jak jste se změnil za těch sedm let, co jste byl mimo Teplice?

Vyspěl jsem, už jsem v hlavě nastavený jinak než dřív. A jsem zkušenější o sedm let. Mohlo by to být dobré. Ale ukáže až liga, jestli jsem se změnil, nebo ne.

Zaujmete pozici Jana Rezka, který se vrátil do Příbrami?

Hrával kraj, já jsem taky křídelník, ale jsou tady i jiní kluci. Uvidíme, jak to bude. Každý chce hrát co nejvíc, je nás tady dvacet a záleží na trenérovi, jak to postaví.

Koho jste v kabině znal?

Z mého prvního angažmá tu zůstali ještě Grigar, Vondrášek, Ljevakovič, vrátil se taky Hošek. Ale už jsem se skamarádil se všemi, v kabině je všechno v pohodě. Vedení je jiné, já tu byl v době, kdy ještě žil pan Hrdlička. Ale myslím, že to tady pořád funguje dobře.

Co chcete s Teplicemi dokázat?

Hrát hlavně hezký fotbal, kombinační. A přilákat lidi na stadion.