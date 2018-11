Nejlepší domácí poločas podzimu, těší chrudimského kouče Matějku

„To utkání jsme zvládli výborně. Hráči k němu přistoupili perfektně a od začátku bylo vidět, že jsou maximálně koncentrovaní. Za tvrdou práci pak byli konečně odměněni i góly,“ zářil na pozápasové tiskové konferenci jeden z trenérů Chrudimi Pavel Matějka.

Duel mezi Chrudimí a Prostějovem byl prakticky rozhodnutý už po hvizdu v jeho polovině, kdy domácí vedli o tři branky.

„Tahle první půle byla podle mě vůbec nejlepší ze všech podzimních duelů tady v Chrudimi. Dobře nám vyšel úvod zápasu, vyhrávali jsme souboje, zbytečně jsme neztráceli balony a dobře jsme získávali i ty odražené. Z toho pak pramenil dobrý přechod do útoku,“ vyjmenovával důvody vysoké výhry Matějka.

Tříbodové vítězství pak v padesáté minutě podtrhl svým druhým gólem a celkově čtvrtým v utkání Daniel Vašulín. Přesto však měl chrudimský kouč ke druhým pětačtyřiceti minutám jisté výhrady.

„Naše hra ve druhém poločase už nebyla tak kvalitní. Myslím, že kdybychom lépe řešili některé brejkové situace, tak jsme mohli vyhrát ještě vyšším rozdílem. Hráči ale i tak samozřejmě zaslouží velkou pochvalu,“ uznal šéf lavičky Matějka.

Speciálně potom vyzdvihl zmíněné dva góly Daniela Vašulína a jeden zásah Petra Rybičky. Pro něj se jednalo o vůbec první střelecký zápis v letošní sezoně.

„To, že se prosadili oba naši útočníci, je pro nás velkým povzbuzením. Obzvláště pak před utkáním, které nás teď čeká. Na sebevědomí všech kluků to bude určitě znát,“ předpokládal Matějka.

Chrudim má totiž před sebou osmifinále MOL Cupu. V pátek od 18.30 bude jejím soupeřem Slavia Praha.

Před tímto duelem však Východočeši musí řešit velmi nepříjemnou záležitost. V nastaveném čase utkání s Prostějovem viděl po vcelku přísně posouzeném faulu červenou kartu stoper Petr Drahoš.

„Na to téma jsem původně vůbec nechtěl mluvit. Je to pro nás velký zásah, protože Petr je velmi důležitým článkem naší obrany. Z mého pohledu faulovat nechtěl, ale bohužel to rozhodčí posoudil na vyloučení,“ litoval na tiskovce Matějka.

Drahoš tak vinou smolného vyloučení logicky přijde o velmi očekávaný zápas v pražském Edenu.

„Nechci říkat, že je to nějaká sportovní tragédie, ale pro nás i pro Petra je to velká škoda. Uvidíme, jak se ho v týdnu podaří nahradit,“ přemýšlel Matějka.