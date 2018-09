Katastrofa. Jestli budeme hrát jako proti Ukrajině, všechno prohrajeme

„Nezvládli jsme jsme ho výsledkově ani herně. Jak jsme se předvedli na hřišti, to byla katastrofa,“ pronesl bek německého Hoffenheimu den po porážce 1:2.

Potvrdilo se, že národní tým je na sestupné křivce?

Všichni vidíme, že nám pomalu ujíždí vlak. Ale nemyslím si, že bychom měli špatný tým. Liga národů je postavená na tom, že soupeři by měli být výkonnostně vyrovnaní. Jasně, byl to domácí zápas, který bychom vyhrát měli. Ještě těžší to bude na Ukrajině. Určitě to však po jednom utkání nebalíme. Zvládnout se to dá, ale jestli budeme hrát jak v Hradišti, tak prohrajeme všechny zápasy.

Stejně jako do kvalifikace o mistrovství světa jste vstoupili špatně. Jak těžké se bude oklepat?

Za poslední dobu jsme zvyklí, že pořád něco doháníme. Je strašně těžké k tomu něco říkat. Všichni to viděli. Hráli jsme strašně. Řeknu to na rovinu - bylo to špatné. Nebude se chlácholit tím, že druhá půle byla o něco lepší. Byla lepší, ale pořád hrozná. Kdybychom aspoň uhráli výsledek, tak se výkon trochu zakryje.

Český obránce Pavel Kadeřábek se pokouší odkopnout balon Jevhenu Konopljankovi z Ukrajiny.

Přitom jste od čtvrté minuty vedli. Proč vás nenakopl ani povedený začátek?

Dobrý vstup byl jenom v tom, že jsme dali gól. Jinak jsme pořád běhali bez balonu. Nebyli jsme nikde, Ukrajinci byli všude první, měli balon na svých kopačkách. Když běháte bez balonu, tak je to logicky otravné a frustrující. A když dostanete po deseti minutách balon, tak je těžké s ním něco udělat. Věděli jsme, že hrají pořád to stejné. Jejich levý stoper si vzal balon a dával ho na jedenáctku (Marlos) a my jsme na to nedokázali vůbec zareagovat.

Trenér Jarolím zkusil rozestavení 3-5-2, ale moc vám nesedlo, že?

Znám to z Hoffenheimu, ale tam to hrajeme úplně jinak. V reprezentaci jsme to párkrát zkoušeli. Někdy to vyjde, někdy ne. Teď to nevyšlo. Každý systém se musí pořádně natrénovat, abychom věděli, kde a jak máme běhat. V klubu na to máme čas. Tady se sejdete v pondělí a ve čtvrtek hrajete.

Jaká je nálada v týmu?

Nebudeme si tady dělat špatnou atmosféru. V uvozovkách je to jenom fotbal. Kdybychom se v tom měli babrat, tak se z toho nikdy nedostaneme. Snažíme se jet dál. Zkusíme vyhrát další zápas a hlavně předvést o milion procent lepší výkon.

PROTI PŘESILE. Český obránce Pavel Kadeřábek brání ukrajinskou dvojici Mykola Matvijenko (vlevo), Ruslan Malinovskij (s číslem 8).

V Rusku vás čeká čtvrtfinalista mistrovství světa. Vnímáte zápas proti sborné jako velkou výzvu?

Takhle bych to nebral. Za prvé je to přátelák. Není to tak, že bychom na sebe narazili na nějakém turnaji. Jasně, byli ve čtvrtfinále mistrovství světa. Ale turnaje jsou také o štěstí. Budu si stát za tím, že Německo je lepší než Rusko, i když ve čtvrtfinále nebylo. Že postoupili do čtvrtfinále, neznamená, že patří mezi nejlepší na světě. Ale bude to těžký zápas. Čekáme vyprodaný stadion, Rusko je pořád v euforii po šampionátu.