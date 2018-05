AS Řím zesiluje zájem o Kadeřábka, nabízí až čtvrt miliardy korun

Už před pár týdny italská média přišla s informací, že šestadvacetiletý pravý obránce z Hoffenheimu je nejen pro AS Řím vhodným typem fotbalisty. Byl spojován i s Interem Milán.

Poslední dny ukazují víc na AS Řím, sportovní ředitel Ramon Rodriguez Verdejo, známý jako Monchi, českého beka sleduje delší dobu a nyní zintenzivnil snahy, aby ho získal.

„Je to kamarád Patrika Schicka a navíc mluví stejným jazykem jako i Edin Džeko,“ upozorňuje italský list.

Nevýhodou může být, že Hoffenheim si jako třetí tým bundesligy zajistil účast v Lize mistrů, což je pro Kadeřábka lákadlo. O prestižní klubovou soutěž by však nepřišel ani přestupem do Říma či Interu.

Složitější bude vykoupit ho ze smlouvy, kterou má v německém klubu do léta 2021. Do Německa zamířil Kadeřábek v létě 2015 ze Sparty.

Pro AS Řím, který dal loni miliardu za Schicka, by to byl další nákladný přestup. V přepočtu by vyšel přibližně na 250 milionů korun. Za šestadvacetiletého obránce je to vysoká částka.

K oficiálnímu jednání zatím nedošlo.