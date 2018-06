Chrudimský trenér: Když se lámal chleba, podržely nás rozstřely

„Hráči po sezoně dostali týden úplného volna, ten další už měli individuální plán. Moc si neodpočali, ale na druhou stranu ani nemohli přijít o kondici. U těch, kteří pravidelně hráli a měli fyzickou zátěž, to tolik nekleslo. Jde spíš o to, jestli si ‚odfrkli‘ psychicky. Doufám však, že je nová soutěž nabudí a že budou na její začátek připravení,“ přeje si 45letý chrudimský kouč.

„Ale krátká příprava je náš velký handicap. Přijdou noví kluci a bude složité je rychle zabudovat do mužstva,“ dodává Jirousek.

Už jste zase oholený nahladko? Po závěrečném kole s Nymburkem jste mi říkal, že vás dlouhé vousy, které jste si s týmem nechal růst do konce sezony, dost štvou...

Jasně, jsem nádherně hlaďoučký, to bylo první, na co jsem se těšil. Vizuálně jsem omládl.

O kolik?

Sám před sebou o dost. Ale nejen já. (úsměv)

„Po sezoně jsem si rodiny užil mnohem víc než normálně. A s radostí.“

Jak jste strávil poslední dva týdny od finální oslavy postupu do druhé ligy na hřišti Za Vodojemem?

Věnoval jsem se rodině, protože během sezony strádá, člověk je pořád pryč. Ale přitom jsme řešili spoustu věcí kolem postupu, takže to bylo spíš takové pracovní volno. Každopádně jsem si rodiny užil mnohem víc než normálně, a s radostí.

Už někdy předloni jste si trochu postěžoval, že profesionální soutěže dávno skončily, zatímco osmnáctičlenná amatérská ČFL pořád „jede“. Jste rád, že jste tomuhle postupem do vyšší soutěže unikli?

Určitě, třetí liga je časově opravdu náročná. Zkraje ledna začnete s přípravou na jaro a končíte v polovině června. Mezitím nemáte žádný volný víkend, dřete skoro celých šest měsíců. Není to moc dobře vymyšlené.

Kde tým podle vás našel sílu na to, aby odolal atakům Vltavína v poslední čtvrtině soutěže a udržel první místo?

Věc, která nám dlouho moc nešla, byly penaltové rozstřely. A my jich na jaře, v době, kdy se „lámal chleba“, pět posledních vyhráli. Hrálo se o každý bod a tyhle dílčí úspěchy emoce hráčů obracely spíš do pozitivna. Mančaft cítil, že body přibývají, a Vltavín naopak, že Chrudim až tolik neztrácí. Svoji roli sehrály určitě taky soudržnost týmu, dlouhodobé vazby, které v něm jsou.

Bude před startem druhé ligy vůbec prostor na přátelské duely?

Ano, ale moc jich nestihneme. V sobotu 7. jedeme na turnaj druholigových týmů v Počátkách u Pelhřimova, kde se utkáme s Varnsdorfem, Táborskem a Vlašimí. Následně ve středu 11. hrajeme s juniorkou pražské Slavie a pak další sobotu s nováčkem ČFL ze Živanic. Hned potom už nás čeká mistrák na Žižkově.

Co říkáte losu, kdy na úvod potkáte žižkovskou Viktorku, Ústí nad Labem, Brno, Znojmo a Pardubice?

Nechci ho komentovat. Vážně -beru to tak, jak to je.

Vedle hráčů bude druhá liga samozřejmě výzvou i pro vás coby trenéra. Těšíte se na možnost přechytračit staré známé Pavla Horvátha (Sokolov) nebo Martina Svědíka (Jihlava)?

Samozřejmě se těším, že se takhle uvidíme, i s Tomášem Požárem, který je další velký kamarád a teď se stal sportovním manažerem v brněnské Zbrojovce. Kluci budou ve vzájemných zápasech favority, tak uvidíme, jak to zvládnou.

Když Svědík ještě trénoval Pardubice v ČFL, tak jste měl s Chrudimí lepší bilanci, po domácí remíze 1:1 jste tehdy venku vyhráli 2:0.

Jo, jo, to si pamatujeme. (úsměv)

„Záložník David Sixta se k nám vrací na hostování. Budeme věřit, že vydrží zdravý.“

Jak to vypadá s pokračováním útočníka Petra Rybičky v Chrudimi?

Měl by tu zůstat, my i on máme zájem. Brzy by se to mělo doladit.

Povede se dotáhnout přestup tvořivého záložníka Davida Sixty, který už v minulosti v Chrudimi působil?

V pondělí by tu měl nastoupit, Liberec nám ho uvolnil na hostování.

V uplynulém ročníku toho moc nenahrál, že?

Měl potíže s tříslem, podstoupil operaci a pak se dával půl roku do kupy. Na konci sezony však už zvládl pár utkání za juniorku Slovanu a teď trénoval s prvoligovým týmem. Budeme věřit, že vydrží zdravý, to je pro nás nejzásadnější.

Co případné další posily?

Přijde záložník Tomáš Froněk z Písku, který dříve hrával i za Táborsko a mládež Sparty. Na testech z Hradce Králové tu budou obránce Jarda Hlavsa, jenž loni hrál za Vítkovice, a záložník Martin Sulík, který hrál za Štěchovice.

Jsou ve hře návraty osvědčených jmen, jako je například Michal Radouš?

O Redym jsem neuvažoval, přece jen hrál celý rok I. B třídu, takže z toho vypadl. Vracet se - zvlášť do druhé ligy - by bylo velmi těžké. Ale nějakého stopera bych rád přivedl. Ne proto, že bychom měli špatné, ale abychom měli nějakou alternativu pro případ, že kluci (Petr Drahoš a Jakub Krčál) posbírají moc karet nebo se některý z nich zraní.

Do kádru jste letos zapracovával další mladé hráče, jako je Daniel Vašulín, Josef Stránský, Adam Zavřel nebo Patrik Tlapák. Ve třetiligové konkurenci obstáli, myslíte, že zvládnou i druhou ligu?

V ČFL toho neodkopali moc, to je přirozeně limituje. Počítáme s Danem a Pepou. Patrik pravděpodobně zamíří na hostování do (divizního) Vysokého Mýta, u Adama mám otazník, uvidíme po přípravě.

Probíhá mistrovství světa. Který dosavadní zápas nebo akce vás nadchly?

Popravdě jsem viděl jenom tak čtvrtinu utkání, byl jsem pryč. Ukazuje se taky, že jsem chabý tipér, všechno je jinak... A pěkný gól? Třeba Němec Kroos to parádně trefil na konci zápasu se Švédskem.