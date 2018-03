Horváth o Sportingu Lisabon a Plzni: Poprvé lituju, že nehraju

Když na něj v lehce šišlavém jazyku vychrlili první otázky, zastavil je: „Pomaleji, pomaleji, jinak si moc nepokecáme. I když nevím, co pak vyšlo v novinách, portugalsky se pořád domluvím.“

V Lisabonu přitom žil jediný rok, od léta 2000 kopal za Sporting. Teď se tam mohl vrátit, kdyby dokázal mládnout. „Musím říct, že mi poprvé bylo líto, že už nehraju. Na novém stadionu jsem byl jen jako divák a zajímalo by mě, jaké by to bylo zespoda,“ překvapivě zvážní fotbalová legenda.

Plzeň ho pozvala, aby na čtvrteční osmifinále Evropské ligy letěl s týmem, jenže Horváth musel odmítnout. Trénuje druholigový Sokolov, nemá čas.

Co jste vlastně řekl těm portugalským novinářům?

Nic zvláštního. Že kluci suverénně vedou ligu, že hrají v životní formě.

Ale vstup do jara nevyšel?

S tím soudem bych počkal. Že prohráli doma s Jihlavou, to se stane. Vlastně se tomu nedivím. Tři dny předtím postoupí přes Partizan Bělehrad, pod světly, před plným stadionem, na dobrém trávníku. Pak přijede Jihlava, mrzne, stadion poloprázdný. Diváci i hráči k tomu zápasu přistoupili podobně.

Sporting, to je jinačí klasa. Může Plzeň postoupit?

Proč by ne? Ve Viktorce jsou hráči dlouho pospolu, čtyři pět let i víc. Každý rok hrají poháry a ta týmová zkušenost je strašně důležitá. Vždyť ani já nemůžu říct, že jsem do Plzně přišel nějak zvlášť zkušený, přitom mi bylo třiatřicet.

Jak to myslíte?

Nejvíc vás posouvají zkušenosti z velkých zápasů. Učíte se, jak bránit frajery, kteří jsou tak dobře vybavení, že jim nemůžete dát ani metr prostoru. A pro příště si to pamatujete. My přijeli třeba na Bayern a zjistili jsme, že dávat si fóra proti Ribérymu nebo Robbenovi se prostě nevyplatí. Můžete mít čtyři dobré obránce, ale je vám to k ničemu. Jakmile ti výjimeční hráči dostanou možnost, obejdou každého. Vím, že Sporting má hodně silný tým, ale nevidím důvod, proč by Plzeň měla být outsiderem.

Za vašich časů patřil Sporting do Ligy mistrů. Vzpomínáte?

Na to se nezapomíná. Hned první zápas jsme hráli proti Realu Madrid a já naháněl Luise Figa.

Nosil jste třináctku.

Jo jo, numero tréze. Myslel jsem si, že by mi mohla přinést štěstí.

Přinesla?

Oklikou, protože se nám pak třináctého narodil Patrik.

V Lisabonu jste vážil nejméně v kariéře, viďte? 77 kilo.

Dokonce ještě o půl kila míň. Pořád se do mě navážel fyzioterapeut Sportingu, že bych měl shodit, a já tomu podlehl. Hlídal jsem se, vážil si jídlo, manželka přede mnou zavírala ledničku. Mám fotku, na které jsou mi vidět břišáky. (úsměv)

Ale necítil jste se dobře.

Byl jsem slabý, v šedesáté minutě vyřízený. Neznám hráče, který by byl rád, že střídá. Zatímco já tehdy byl. Po zápase s Vitorií Guimaraes jsem si řekl, že je to špatně. Už v půli jsem si říkal, že to nevydržím. Tak jsem zase něco nabral.

A teď?

Teď jsou moje břišáky solidně schované. Taky už jsem atakoval metrák, což nebylo moc příjemné.

I proto, že se na jaře chcete vrátit k fotbalu?

Taky. Sice chodím třikrát týdně na hokej, ale nestačí to. Na velký fotbal se musí trénovat.

Co vás to napadlo?

Už v létě se ozvala Březová, která kope divizi. Nadhodil to David Vaněček, můj sokolovský asistent, tak jsem o tom přemýšlel. V létě, když byly dobré terény, jsem na návrat neměl náladu, tak jsem si počkal na zimu, kdy je minus deset a hraje se na umělce.

Zvládnete divizi?

Když se může Jarda Jágr vrátit po zranění z NHL a začít hrát z voleje druhou ligu, měl bych po nějaké přípravě divizní zápas odběhat. Mimochodem, když jsem to oznámil známým, byli víc nadšení než já.

To se nedivím.

Neříkám, že budu hrát všechno, někdy se mi zápasy kryjí se Sokolovem.

Upřímně, chyběl vám fotbal?

Ne úplně, ale byl jsem se v Březové podívat na tři zápasy, kluci hráli celkem dobře a mně přišlo, že se to v divizi ani moc nemydlí. Tak jsem kývnul.

Zadarmo?

Jestli nějaké peníze dostanu, věnuju je na nějaký prospěšný účel. Spíš mi jde o to, aby mě ten fotbal bavil. Pokud si na mně bude chtít někdo něco dokazovat, pogratuluju mu a půjdu ze hřiště. Nic horšího se stát nemůže. Naštěstí tam nejsou mantinely, takže když upadnu, aspoň to bude do měkkého a neskončím jako Jarda Jágr.

Vraťme se ještě do roku 2000. Přicházíte ze Slavie do Sportingu...

A hned jsem si zvykl. Portugalsko mi ve všem vyhovovalo. Fotbalem, životem, počasím, klidem.

Ale vydržel jste jen rok. Vyčítal jste si přestup do Galatasaray?

Ne. Musím říct, že nabídka od Galatasaray byla finančně dvakrát výš a Liga mistrů se tam hrála taky. Měl jsem představu, že se tam prosadím. Netušil jsem, že mě kupují jen jako maskota a nedají mi ani vindru. Byl to sešup. Pak mi opravdu párkrát naskočila otázka, co by se stalo, kdybych Turecko odmítl. Jenže na kdyby se nehraje.

Známí vám v Lisabonu zůstali?

Francisco Perreira. V začátcích mi tlumočil a se vším pomáhal. V Praze vystudoval ČVUT, ale česky uměl podobně jako já portugalsky. Přezdívali mu meloun.

Proč, proboha?

Než jsem přišel do Sportingu, tak fandil konkurenční Benfice, jejíž klubová barva je červená. Pak kvůli mně začal přát Sportingu, který je zelený. Tak proto meloun. Dodnes jsem mu vděčný, jak nám se svou manželkou pomohli.

V čem je vlastně Sporting jako klub výjimečný?

Bývají tam nadprůměrní hráči s myšlenkou, že chtějí jít dál. Málokdo je spokojený. Pro Jihoameričany ten klub funguje jako přestupní stanice. Hlavně pro Brazilce, kteří mluví stejným jazykem, takže mají snadnou adaptaci. Sporting je výjimečný i v tom, že je jedním ze tří portugalských klubů, které se nepřetržitě drží na špičce ligy, a pokud zrovna nehraje šlágry s Portem nebo Benfikou, mívá v hledišti převahu. Kdyby to jen trochu šlo, rád bych ve Sportingu absolvoval trenérskou stáž.

Však jste tam potkal legendy. Třeba dánského brankáře Schmeichela, mistra Evropy a vítěze Ligy mistrů.

Za jakékoli situace z něj čišela touha vyhrávat. Při nohejbale v šatně, při tréninku, v zápase. Taky se nijak nemazlil se svým synem Kasperem. Až jsem si říkal, že to přehání, že je blázen. Malý Kasper stál v brance a táta na něj střílel strašné pecky. Nic mu nedal zadarmo.

A Kasper pak v roce 2016 vyhrál anglickou ligu s Leicesterem.

Taky jsem si na to vzpomněl, když pak kamera zabrala právě Kaspera. Až mě to dojalo.

Co fotbalový elegán Joao Pinto?

Výborný hráč, fakt persona. Jenže dával moc najevo, že je něco víc. Několikrát do měsíce měl konflikt se Sá Pintem, se kterým hrával i v záloze portugalské reprezentace. Joao někdy přišel pozdě na trénink, na což Sá Pinto, obrovský profík, okamžitě nadával. Navíc Joao hrával za Benfiku a Sá odmala za Sporting, takže se neustále střetávali o to, kdo je největší hvězda mužstva.

A co dorostenci Quaresma s Cristianem Ronaldem? Už tehdy byli mimořádní?

Ronalda jsem si moc nevšiml. Obličej si pamatuju, fotbalově mě nezaujal. A proč taky? Bylo mu šestnáct, trénoval s námi párkrát. Quaresma byl o dva roky starší, upoutal mě hned.

Čím? Že za žádných okolností nepoužíval levačku?

Přesně. Měli jsme vynikající obránce, mazáky, Brazilce a portugalské reprezentanty. Ale Quaresma je obešel, kdykoli si zamanul. Udělal tu svou koloběžku, rozkýval je a byl pryč. I když hrál na levém křídle, centroval jen pravačkou. Zpoza stojné nohy. Portugalci tomu kopu říkají rabona.

Taky jste potkal začínajícího trenéra Josého Mourinha.

Ještě mu nebylo čtyřicet. V prosinci 2000 nás v derby s Benfikou porazil 3:0 a hned druhý den skončil. Dupnul si, protože chtěl prodloužit smlouvu o tři roky. Jenže vedení bylo proti, tak jim oznámil, že odchází.

Tehdy skončil i váš trenér Inácio.

Protože ho vyhodili... Tehdy po zápase za námi přišel do kabiny pan Eusébio, nezapomenutelný hrdina Benfiky i celého Portugalska. Poděkoval nám všem za výkon. Další zážitek. Jen si představte, že by slávisté prohráli derby 0:3 a do kabiny by jim přišel poděkovat kovaný sparťan Pepa Chovanec. Nebo obráceně: Sparta prohrává derby a v šatně by všichni vděčně zdravili slávistu Veselého. I setkání s Eusébiem mě leccos naučilo.

Ještě v něčem byl Sporting speciální?

Možná v silné kuřácké partě, která se tam sešla. Jednou mi vtrhla i na záchod.

Vážně?

Sedím před tréninkem na toaletě a najednou: Ťuk, ťuk! Kdo je tam? Podle hlasu mě poznali: „Pavel, otevři, máme tam schovaný zapalovač!“ Co jsem asi měl dělat? Otevřel jsem, oni si v klídku zapálili, vypili to jejich maličké kafe a zase odešli.