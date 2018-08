Poctivě do obrany. Potřebovali jsme bodovat, připustil Horváth

„My jsme tu potřebovali bodovat,“ vysvětloval po zápase sokolovský trenér Pavel Horváth, když probíral situaci svého týmu v druholigové tabulce. Klub zvyklý léta na boje v horních patrech tabulky se po třech odehraných kolech ocitl na samém dně.

„Do Varnsdorfu jsme jeli s nula body, zatímco domácí už body měli. Viděli jsme zápasy, které hráli a hráli dobře. Chtěli hrát fotbal a dařilo si jim to, což je důležité zmínit,“ připomněl také Horváth. Bylo jasné, že jeho tým teď potřebuje ze všeho nejvíc uklidnit. Změny si musí sednout, to nějaký čas potrvá. Tomu odpovídala také opatrnější hra hostů na začátku duelu.



Domácí byli častěji na míči a vytvořili si také první velkou šanci, to když musel ve 24. minutě po standardce Rudnytskyyho skočit k bližší tyči gólman Belaň. Baník kontroval po půlhodině hry Vávrou, který svůj brejk zakončil nad brankou. Víc než v šancích byli jeho hráči ovšem vidět při rozdělování žlutých karet. V první půli ji od sudího Slabého vyfasovali hned tři hráči Baníku - Machek a Ondřej s Adamem Ševčíkovi.

Podobně vypadala hra i po změně stran, až s blížícím se koncem zápasu se podařilo hostům soupeře přitlačit. Obě Hlavatého šance i střela Adama Ševčíka klidně brankou skončit mohly. Leč nestalo se, a tak má Baník místo tří bodů jediný.

„Kdybychom proměnili šance, nebo alespoň jednu, jeli bychom odtud se třemi body. Takhle máme jeden, ale v naší situaci se to počítá. Jsem trochu zklamaný, protože jsme byli část zápasu lepší,“ přiznává Pavel Horváth.

Co může trenéra Baníku rovněž mrzet, to je zranění nové posily do útoku Vašíčka. Štípka střídal v 59. minutě, na hřišti ale vydržel pouhých čtrnáct minut, pak ho po jednom ze soubojů opustil na nosítkách. To domácí trenér David Oulehla byl po utkání spokojenější.

„Obě mužstva to odpracovala, Sokolov měl ale o dvě šance víc,“ připustil kouč Varnsdorfu. „Liga je náročná, týmy jsou vyrovnané a je potřeba vážit si každého bodu. Myslím si, že mít po čtyřech kolech šest bodů není špatné,“ přiznal. S předvedenou hrou svého týmu v utkání samotném už tolik spokojený nebyl. „Chtěli jsme hrát fotbal, ale bylo to z naší strany křečovité, zbytečně jsme nakopávali balony,“ vysvětloval nepříliš pohledný fotbal. „Bylo to hlavně o soubojích, diváky jsme asi moc nepotěšili,“ uzavřel Oulehla.