Lidi láká, jak já, starý chudák, běhám, říkal Horváth po debutu v divizi

Ligu hrál naposledy před třemi lety za Plzeň, proti Příbrami (5:2) naskočil na závěrečných devět minut a oslavil titul. Od té doby nic.

Do soutěžního duelu zanedlouho třiačtyřicetiletý záložník naskočil až v pátek. V divizi, v černožlutém dresu Olympie Březová. Zápas skončil vítězstvím plzeňského klubu Senco Doubravka 3:1.

„Musím říct, že celkem dobrý. Od pětasedmdesátý minuty jsem únavu už cítil, paradoxně ke konci jsem měl dvě střely, které mohly skončit gólem,“ vykládal Horváth novinářům, jinak kouč druholigového Sokolova.

O čem ještě mluvil?

O čísle 28 na dresu:

„Desítku má v Březové někdo jiný, nechtěl jsem do mužstva zasahovat. Logicky mě napadlo číslo kamaráda. Mariánu Čišovskému jsem psal, jestli si jeho číslo můžu vzít. Byl moc rád. Bohužel mu nemůžu napsat po zápase dobrou zprávu, že jsme vyhráli. Ale myslím, že to není úplně to nejdůležitější. Jsme s Čišou pořád ve spojení, píšeme si. V nejbližší době se za ním zastavím. Hrál jsem také za něj.“

O pocitech:

„Šel jsem do zápasu s tím, že uvidím podle průběhu. Byl bohužel podobný tomu, co jsme hráli před týdnem se Sokolovem proti Táborsku ve druhé lize. Dostali jsme na začátku gól, což je vždycky nepříjemný.“

O žluté kartě, skluzech, diskuzích s rozhodčím:

„Byl jsem na vyloučení, popravdě. Udělal jsem dva nešikovné zákroky. Půjdu se všem omluvit. Myslím, že souboje byly celkem férové. Určitě nelituju, že jsem do toho šel. Jsem rád, že se můžu hejbat. Je tu super parta kluků, které fotbal baví. Doufám, že to nebyl můj poslední zápas.“

O dalším utkání:

„Hlavně doufám, že další den vystoupím z auta, pak uvidím. Musím se držet v tréninkovém režimu. Můžu být určitě týmu prospěšný. Byl to první mistrovský zápas, souhra někdy vázla. Ale některé akce byly dobré. Máme se kam posouvat i tady.“

O rozdílu hrát na San Siru v Miláně či Camp Nou v Barceloně a v Březové:

„Musím říct, že hřiště je všude stejný. Ty stadiony jsou fantastický, ale i v Březové je hřiště ve tvaru obdélníku a bylo nás na něm dvaadvacet. Byl jsem do zápasu zažranej. Přišla skoro tisícovka, což je rekordní návštěva. Pokud lidi láká, jak běhám na hřišti, já, starý chudák, proč to neudělat znova? Bylo to příjemné odpoledne, jen výsledek nevyšel.“